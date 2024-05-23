Про це 24 Каналу розповів ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман, зауваживши, що варто бути готовим до будь-яких варіантів. Колись розповідали, що новий наступ на Харківщині навряд чи буде. А він таки стався.
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Чого очікувати на Сумщині
Як наголосив Гетьман, з тими силами, які мають окупанти поблизу Сумщини, неможливо захопити велике місто. Але не варто відкидати, що зараз є всі ознаки підготовки до наступальних дій: пішло збільшення артилерійських обстрілів, удари "Шахедами", активізація диверсійно-розвідувальних груп тощо.
Зрозуміло, що окупанти можуть щось готувати. Може бути два сценарії. перший – здійснити точкову операцію, аби розтягнути ресурси нашої держави.
Або це може бути спроба повторити харківський сценарій. Створити 2 – 3 плацдарми, щоб рухатися далі. Ближче до Сум. Можуть спробувати підсунутися якнайближче, щоб була можливість бити по місту зі ствольної артилерії,
– припустив Гетьман.
Ситуація на Сумщині: коротко
- Україна відстежує ресурси, які окупанти накопичують поблизу кордону з Сумською областю. Якщо буде загроза наступу, то Головне управління розвідки офіційно про це повідомить.
- У Держприкордонслужбі наголосили, що окупанти можуть спробувати розширити зону бойових дій. Військові це розуміють, тому готові до будь-якого розвитку подій. Окупанти можуть у такий спосіб розтягнути оборону наших військ. Відомо, що Сумська область має понад 560 кілометрів кордону з Росією.
- Окупанти регулярно намагаються запустити ДРГ на територію Сумщини. Це не стається щодня, але ворожа активність там висока.