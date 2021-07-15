Аваков решил уйти в отставку после личной встречи с Зеленским, – Гетманцев

Пока еще действующий глава МВД Арсен Аваков решил уйти в отставку после личной встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Он знал, что этот день рано или поздно наступит.

Об этом 14 июля в эфире одного из украинских телеканалов рассказал народный депутат со "Слуги народа" Даниил Гетманцев. Также он добавил, что из политики Аваков вряд ли уйдет.

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Отставка Авакова – "совместное решение двух государственных мужей"

Верховная Рада в 2019 году переназначила Арсена Авакова министром внутренних дел. По словам нардепа со "Слуги народа" Даниила Гетманцева:

Тогда еще новоизбранный президент Владимир Зеленский попросил "Слугу народа" поддержать именно это решение.

Но – с условием, что оно будет временным. То есть, что Аваков со временем уйдет из правительства.

"Что он уйдет – было понятно для всех. Непонятно было, когда это произойдет. Арсен Борисович понимал, что такое решение впоследствии придет", – сказал "слуга народа". Теперь это решение таки пришло.

Министр принял такое решение, насколько мне известно, после личного общения с президентом. Это совместное решение этих двух государственных мужей,

– сказал Данил Гетманцев.

Политик-тяжеловес без должности не останется

Арсен Аваков готов уйти с поста министра внутренних дел. Однако это не означает, что в дальнейшем он не будет занимать важные государственные должности.

Думаю, Арсен Борисович – порядочный человек с одной стороны, с другой стороны – профессионал, который работает на государство и будет в будущем работать. Он является политиком-тяжеловесом, у которого есть большое политическое будущее,

– сказал по этому поводу Данил Гетманцев.

И добавил: "Я убежден, он останется в политике. Он нужен стране – но, наверное, не в той роли, в которой был 7 лет. Я не исключаю его возможного участия в выборах, не исключаю его в парламенте и вообще его пребывания на высоких должностях в будущем".

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