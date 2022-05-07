Гетто в Мариуполе: во время разборки завалов у людей рушится психика из-за гор трупов

Оставшиеся в Мариуполе украинцы вынуждены выполнять задачи, которые им дают оккупанты. Это позволяет им прокормить родных, а также быть в относительной безопасности.

Как рассказывает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, при разборе завалов у горожан разрушается психика. А все потому, что они видят под обломками множество трупов.

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Во время разборов люди рвали и впадали в ступор

Петр Андрющенко рассказал историю одного из жителей Мариуполя. Под давлением оккупантов он был вынужден разбирать завалы в городе. Но выдержал он это делать всего несколько дней.

Мужчина, которому пришлось пережить все эти ужасы, рассказал, что он не один работал над разборкой завалов. Другие люди, которые были рядом с ним, рвали, а то и вообще впадали в молчаливый ступор. Нередки были случались и истерики.

Все потому, что количество человеческих тел и их фрагментов под завалами сводит с ума,

– отметил Андрющенко.

Под каждым домом находили до 100 трупов

На этом жуткая история не заканчивается. Как заметил житель Мариуполя, под каждым разобранным домом находилось 80 – 100 трупов мирных жителей. Поэтому, отметил Андрющенко, реальная цифра жертв может быть значительно больше.



Жители Мариуполя вынуждены разбирать разрушенные дома / Фото с телеграма Петра Андрющенка

Мужчина, которому пришлось выполнять эту страшную работу, рассказал о том, что у многих горожан сейчас нервные срывы. Кто-то начинает неожиданно и совсем некстати смеяться, а кто-то – плакать. Теперь жители города имеют возможность выйти из своих убежищ, поэтому они своими глазами видят все то, во что Мариуполь превратили оккупанты.

Теперь вся картина у них перед глазами. Психика и не выдерживает радости "русского мира",

– подчеркнул Андрющенко.

На дверях квартир оставляют жуткие надписи

Российские захватчики не позволяют хоронить погибших в собственных домах. Следовательно, на дверях их жилья оставляют надписи, на которых указывают не дату смерти, а обнаружение трупа. Как только дойдет очередь, может быть, и их смогут похоронить.



На дверях квартир, где обнаружили погибших, оставляют надписи / Фото с телеграма Петра Андрющенка

Оккупанты раскапывают Драмтеатр в Мариуполе

В сети появились спутниковые снимки от Maxar Technologies. Они свидетельствуют о том, что оккупанты в течение нескольких дней ведут работы на месте Драмтеатра, который они бомбили. Туда уже подогнали тяжелую строительную технику.

Соответствующую информацию подтвердил и советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он отметил, что из-под обломков театра вывозят тела погибших. Их планируют зарыть в 300-метровой траншее в Мангуше.

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