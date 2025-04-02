Стали известны обстоятельства гибели 4 военных США в Литве

25 марта четверо американских военных из 1-й бронетанковой бригады 3-й пехотной дивизии исчезли неподалеку литовского полигона в Пабраде. Несколько дней продолжалась поисковая операция. Сначала нашли их бронемашину, затопленную в болоте. А позже и тела солдат.

Как пишет The New York Times со ссылкой на военных, четверо американских солдат получили задание – они должны были эвакуировать армейскую технику, что застряла. Солдаты отправились в путь на M88A2 Hercules – 70-тонном военном эвакуаторе, передает 24 Канал.

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Что известно

Отмечается, что военные могли сбиться с курса, съехать с дороги и попасть в глубокое болото, где, вероятно, оказались в ловушке, когда машина начала тонуть.

Председатель Фонда восстановления и защиты болот Литвы Нериюс Забляцкис, сообщает LRT, заявил, что торфяное болото, в которое попала бронемашина американских военных, не было отмечено на картах.

"Государство должно принять меры и наконец правильно обозначить болота, – отметил он. – Информация есть в определенных базах данных, на геопортале, но она представлена хаотично и не соответствует реальной ситуации".

В свою очередь литовский военный аналитик Александрас Матонис утверждает, что болото в Пабраде отмечено на официальной карте Regia.lt. "Все на месте – и озеро, и болото, и просека. Кстати, армия, как союзная, так и литовская, использует другие карты, на которых ландшафт и его объекты показаны более подробно и точно", – отметил эксперт.

Расследование обстоятельств того, что произошло, проводят как литовские правоохранительные органы, так и американское командование.