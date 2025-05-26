Воин из Кременчуга погиб во время штурма на Харьковском направлении

Во время вражеского штурма 9 мая на Харьковском направлении погиб Дмитрий Олейник. Боец из Кременчуга добровольно вступил в ВСУ для защиты Украины от российской агрессии.

Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на Департамент социальной защиты населения Кременчуга. Дмитрий занимал должность стрелка-помощника гранатометчика и погиб во время вражеского штурма неподалеку Лозовой, когда российские войска начали атаку на украинские позиции.

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Полтавец погиб в бою во время вражеского штурма

Он добровольно вступил в Вооруженные силы после начала полномасштабного вторжения и мужественно оборонял рубежи под Харьковом.

С большой грустью и глубокой печалью сообщаем, что 9 мая 2025 года героически погиб, защищая территориальную целостность Украины во время агрессии войск российской федерации верный сын и любящий муж, преданный защитник Родины – Олейник Дмитрий Владимирович,

– говорится в сообщении.

Прощание с героем состоится 26 мая. В 12:00 в Свято-Миклаевском соборе начнется церемония, а в 13:00 – захоронения с воинскими почестями на Свиштовском кладбище.

Представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин также подтвердил, что Дмитрий погиб во время ожесточенного боя с российскими оккупантами.