Российские СМИ сообщают, что единственным наследником Пригожина стал его сын – 30-летний Павел, сообщает 24 Канал. Он уже объявил об этом.

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Тем временем дочери "повара Путина" остались ни с чем. Конечно, кроме позора, что имели такого отца. В то же время они еще могут попытаться отсудить что-нибудь у Павла.

Тем временем за активы предводителя вагнеровцев уже конкурируют ГРУ и служба внешней разведки. Прогнозируют, что служба внешней разведки России, очевидно, будет контролировать пропагандистские ресурсы "повара Путина". Тем временем власть над остатками вагнеровцев (в прямом и переносном смысле слова) получат российские минобороны и ГРУ.

СМИ показали роскошное имение Пригожина

К слову, незадолго до смерти Пригожина СМИ показали его имение. В частности там даже была мобильная реанимация. Очевидно, "повар Путина" очень боялся умереть, но не угадал, где его подстерег Путин с косой. Кроме того, у Пригожина нашли значительный запас лекарств и париков. Посмотреть трешовые фото из особняка Пригожин можно здесь.