Выдвигали совершенно разные версии: от проблем с двигателем самолета до "случайного" прилета ракеты ПВО. В Британии тоже прибегли к предположениям: там считают, что Пригожина в ад отправил "взрывной" подарок.
Смотрите также Гибель Пригожина может быть местью Путина: продолжит ли диктатор дальнейшие чистки в России
Мог поплатиться за любовь к вину
Бывший офицер британской разведки Кристофер Стил предполагает, что самолет с Пригожиным могла "приземлить" "бомба в ящике с вином".
Дело в том, что в сети продолжают распространяться слухи, что, мол, пассажирам самолета перед вылетом подарили ящик с взорвавшимся впоследствии вином. Пока доказательств для подтверждения этой версии нет. Впрочем, Стил уверен, что падение самолета Пригожина – дело рук Кремля.
Это какой-то ироничный конец для бывшего ресторанчика Путина,
– заметил офицер.
Версия росСМИ
В российских СМИ тоже склоняются к версии взрывного устройства на борту самолета. Они полагают, что его заложили в отсек шасси.
По предварительным данным, именно в районе шасси произошел взрыв в небе. Как следствие, у самолета оторвало крыло и стабилизатор. Поэтому бизнес-джет начал резко набирать высоту, а затем пошел в штопор. От взрывной разгерметизации все находившиеся на борту мгновенно потеряли сознание, в том числе и пилоты. Именно поэтому они не смогли доложить о чрезвычайном положении.
Именно из-за подрыва в небе хвостовая часть самолета упала в пяти километрах от фюзеляжа, отмечают российские источники.
Пригожин погиб
- 23 июня росСМИ, а затем и официальные представительства России, сообщили о падении самолета, на котором находился Евгений Пригожин и еще 9 человек Все они – погибли.
- В Кремле особенно "не удивились" смерти Пригожина. Лидер США Джо Байден – тоже. Ведь он ранее предполагал, что Путин попытается избавиться от главаря вагнеровцев, и советовал ему тщательно проверять свою еду.
- В Украине тем временем хоть и обрадовались, не исключают "чудо", что Пригожин внезапно окажется живым.
- В Институте изучения войны считают, что самолет Пригожина сбили по приказу Путина. Российский диктатор таким образом отомстил бывшему товарищу за унижение, которое нанес ему июньский мятеж вагнеровцев.
- Кроме того, в СМИ предполагают, что причиной падения самолета могла быть ракета ПВО.