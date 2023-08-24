Висували абсолютно різні версії: від проблем з двигуном літака до "випадкового" прильоту ракети ППО. У Британії теж вдалися до припущень: там вважають, що Пригожина у пекло відправив "вибуховий" подарунок.
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Міг поплатитися за любов до вина
Колишній офіцер британської розвідки Крістофер Стіл припускає, що літак з Пригожиним могла "приземлити" "бомба у ящику з вином".
Справа в тому, що у мережі продовжують ширитися чутки, що, мовляв, пасажирам літака перед вильотом подарували ящик з вином, який згодом вибухнув. Наразі доказів для підтвердження цієї версії немає. Втім, Стіл впевнений, що падіння літака Пригожина – справа рук Кремля.
Це якийсь іронічний кінець для колишнього ресторанника Путіна,
– зауважив офіцер
Версія росЗМІ
У російських ЗМІ теж схиляються до версії про вибуховий пристрій на борту літака. Вони вважають, що його заклали у відсік шасі.
За попередніми даними, саме в районі шасі і стався вибух у небі. Як наслідок у літака відірвало крило та стабілізатор. Через це бізнес-джет почав різко набирати висоту, а потім пішов у штопор. Від вибухової розгерметизації всі, хто перебував на борту, миттєво знепритомніли, зокрема й пілоти. Власне через це вони не змогли доповісти про надзвичайний стан.
Саме через підрив у небі хвостова частина літака впала за п'ять кілометрів від фюзеляжу, зазначають російські джерела.
Пригожин загинув
- 23 червня росЗМІ, а потім й офіційні представництва Росії, повідомили про падіння літака, на якому перебував Євген Пригожин та ще 9 осіб. Усі вони – загинули.
- У Кремлі особливо "не здивувалися" смерті Пригожина. Лідер США Джо Байден – теж. Адже він раніше припускав, що Путін спробує позбутися від ватажка вагнерівців, і радив тому ретельно перевіряти свою їжу.
- В Україні тим часом хоча й зраділи, не виключають "дива", що Пригожин раптово виявиться живим.
- В Інституті вивчення війни вважають, що літак Пригожина збили за наказом Путіна. Російський диктатор у такий спосіб помстився колишньому товаришеві за приниження, яке завдав йому червневий заколот вагнерівців.
- Крім того, у ЗМІ припускають, що причиною падіння літака могла бути ракета ППО.