Индийцы гибнут в войне в Украине: Моди обращался к Путину с просьбой

Пытаясь покрыть большие потери на фронте и опасаясь нарастания недовольства россиян из-за мобилизации, Кремль активно привлекает к войне в Украине наемников из разных стран, в частности Непала, Дагестана, Узбекистана, Нигерии, Казахстана, Кыргызстана и др. Очередь дошла и до индийцев.

1 августа правительство Индии сообщило, что сейчас восемь граждан Индии были убиты во время службы в российской армии. Эта цифра вдвое больше той, которую официально назвали в министерстве иностранных дел.

Смотрите также Надо пополнение на фронт: в России призывают доносить на мигрантов

Моди просил Путина "демобилизовать" индийцев

МИД до сих пор признал гибель только четырех граждан Индии. Отмечается, что большинство индийцев были набраны как вспомогательный персонал, например повара, и сопровождали свои подразделения на фронт.

Государственный министр иностранных дел Кирти Вардхан Сингх заявил, что количество граждан Индии, завербованных в вооруженные силы России, неизвестно. Сообщается, что 63 индийца подали прошение о досрочном освобождении.

Во время визита в Москву премьер-министр Нарендра Моди поднял вопрос вербовки индийских граждан на встрече с Путиным. Российский диктатор якобы заверил, что все индийцы будут досрочно уволены из армии.

МИД страны призвал всех граждан "проявлять должную осторожность при поиске возможностей трудоустройства в России" и "держаться подальше от этого конфликта".