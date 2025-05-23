В России ликвидировали главного конструктора оборонного завода, –СМИ

В России вероятно ликвидировали главного конструктора оборонного предприятия "Курганприбор" Андрея Кондратьева. Нападение произошло в подъезде его дома.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на источники в украинских спецслужбах, передает 24 Канал. В России вероятно отстранили главного конструктора оборонного предприятия "Курганприбор" Андрея Кондратьева.

Читайте также Там изготавливают батареи для "Искандер-М": Генштаб подтвердил удар по ПАО "Энергия" в России

В России убили конструктора военной техники

Инцидент произошел накануне вечером в Кургане, прямо в подъезде жилого дома, где жил чиновник.

По предварительным данным, нападение было целенаправленным: злоумышленник нанес Кондратьеву несколько мощных ударов по голове. Российские пропагандистские ресурсы заявляют, что тот якобы находится в реанимации, однако украинские источники предполагают, что Кондратьев уже ликвидирован. Его состояние уточняется.

Что известно о “Курганприборе”

Предприятие, где работал Кондратьев, занимается изготовлением военной электроники и систем наведения, в частности для российских БПЛА и ПВО. В СМИ оно неоднократно упоминалось как одно из ключевых в структуре ВПК России.

По данным открытых источников, “Курганприбор” является подсанкционным и работает в тесной связи с Минобороны России.

К слову, на фоне полномасштабной войны против Украины в России участились диверсии на оборонных предприятиях и “таинственные” смерти людей, связанных с ВПК. Это уже не первый случай ликвидации чиновника или ученого, который имеет отношение к производству вооружения.

В то же время никакой официальной версии российские силовые структуры не обнародовали. Украинские спецслужбы не комментируют свою возможную причастность к нападению.