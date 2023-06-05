Гибель курсантов ГСЧС в Харьковской области: стала известна причина взрыва
Источник:Сергей Болвинов
На третьем курсе Национального университета гражданской защиты 31 мая произошел взрыв, в результате которого погибли 2 курсанта. Полиция выяснила, что причиной этого стал артснаряд в САУ "Пион".
Заместитель начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области заявил, что следствие будет устанавливать, как боеприпас оказался в учебном заведении. Досудебное расследование продолжается.
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На месте взрыва обнаружили снаряд от САУ
Болвинов заявил, что в городе трагедии в Национальном университете гражданской защиты работали следователи, криминалисты и взрывотехники. Собрав все вещественные улики, удалось установить причину взрыва в учебном заведении. По предварительной версии – сдетонировал артиллерийский снаряд в САУ "Пион".
Следователи продолжают допросы свидетелей и ответственно собирают доказательства и всю информацию об этом событии. Устанавливают, откуда на втором этаже учебного здания взялся боевой снаряд и лиц, причастных к этой трагедии,
– подчеркнул Болвинов.
По словам заместителя начальника ГУНП в Харьковской области, следователи работают и над другими вопросами по этому делу, анализируя каждую деталь. На данный момент назначены все необходимые экспертизы.
Болвинов заявил, что главная задача следователей – полное и беспристрастное расследование уголовного производства для того, чтобы виновное лицо было привлечено к ответственности.
В Харьковском университете произошла трагедия: что известно
- Около 14:30 в Национальном университете гражданской защиты раздался взрыв. Как стало известно, трагедия произошла в Межрегиональном центре гуманитарного разминирования.
- В результате взрыва ранения получил 20-летний курсант. К сожалению, два курсанта 21 и 22 лет скончались от полученных травм в карете скорой помощи по дороге в больницу.
- Представитель МВД Украины Марьяна Рева заявила, что 4 должностных лица Национального университета гражданской защиты отстранили на время расследования. Эти лица были ответственны за учебный процесс.
- Глава ГСЧС Сергей Крук отреагировал на трагедию. Он заявил, что в ведомстве также начали служебное расследование. Крук подчеркнул, что лица, чьи действия привели к гибели молодых парней, не имеют морального права работать с курсантами и будут уволены с занимаемых должностей.