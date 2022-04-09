Гибель литовского режиссера в Мариуполе: Денисова рассказала подробности трагедии

На днях в сети распространили истинную причину гибели литовского кинорежиссера Мантаса Кведаравичюса в Мариуполе. Сегодня эту информацию подтвердила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Как сообщает Денисова, на самом деле режиссера расстреляли россияне. Эту информацию пришлось скрывать, чтобы жена Кведаравичюса Анна Белоброва смогла увезти тело.

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Оккупанты продолжают совершать военные преступления

По новым данным, Мантас Кведаравичюс находился в плену оккупантов, которые впоследствии его расстреляли. Тело режиссера выбросили на улицу.

Его жена, рискуя жизнью, увезла тело из блокированного города и привезла в Литву. На это ей ушло несколько дней.

Убийства и пытки журналистов являются грубым нарушением Гаагских конвенций и деклараций, Женевской конвенции о защите жертв войны и Дополнительных протоколов к ней и Конвенции о законах и обычаях суходольной войны, устанавливающих гарантии безопасности для журналистов,

– отметила Денисова.

В своем обращении в комиссию ООН она призвала начать расследование нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину.

О смерти Кведаравичюса сообщил Виталий Манский. До сих пор считалось, что режиссер погиб 2 апреля из-за ракеты, которая попала в его авто.

В Мариуполе он снимал продолжение документального фильма Мариуполис (2016) о повседневной жизни города после начала войны в 2014 году.

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