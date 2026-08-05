Об этом сообщил представитель польского министерства иностранных дел Мацей Вевюр, отметив, что семье погибшего оказывается необходимая консульская поддержка.

Что известно о гибели волонтера?

Ранее о смерти Марека Русека-Вольского сообщили его коллеги из сообщества Razem dla Ukrainy ("Вместе для Украины"), администратором которого он был. По их информации, волонтер погиб 27 июля в Харькове в результате попадания российского беспилотника.

Известно, что Марек Русек-Вольский с 2023 года регулярно приезжал в Украину с гуманитарными миссиями. Он доставлял помощь в прифронтовые населенные пункты, прежде всего в Харьковской области, привозил продукты питания, корм для животных, предметы первой необходимости и другую гуманитарную помощь людям, пострадавшим от войны.

Для организации своих поездок волонтер постоянно проводил сбор средств и вещей, подчеркивая, что все собранные ресурсы напрямую передаются тем, кто в этом больше всего нуждается. В своих постах он также рассказывал о работе в зоне боевых действий и помощи гражданскому населению.

В июле этого года Марек Русек-Вольский сообщал, что, помимо доставки гуманитарных грузов, участвовал в эвакуации тел погибших мирных жителей. Незадолго до своей гибели он описывал, как стал свидетелем очередной российской атаки беспилотниками, в ходе которой погибли двое мирных жителей.

Напомним, 20-летняя волонтерша и студентка Национального университета "Киево-Могилянская академия" Виталина Яровенко погибла во время российского ракетного удара по Киеву 1 августа, когда приехала на место обстрела, чтобы помогать пострадавшим.

Девушка училась на четвертом курсе образовательной программы "Психология", была инструктором Военной подготовки Киево-Могилянской академии имени Петра Конашевича-Сагайдачного и с самого начала полномасштабной войны помогала украинским военным. Виталина сознательно отправилась на место атаки, чтобы спасать людей, однако погибла в результате повторного российского удара.

Советник президента по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов отметил, что медицинский экипаж, в составе которого находилась Виталина, попал под ракетный обстрел во время оказания помощи раненым. По его словам, мать девушки попросила почтить память дочери, отправляя российским оккупантам "подарки" с надписью "За Виталину".