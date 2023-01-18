В Броварах погибли все находившиеся на борту вертолета МВД, – Геращенко

Бывший замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что на борту вертолета ГСЧС погибли все. Известно, что там было не только руководство МВД.

По данным Геращенко, причину трагедии устанавливают следователи. Также экс-замминистра заявил, что пока нет данных, что именно повлекло за собой авиакатастрофу.

Заметьте Глава МВД Денис Монастырский погиб в результате падения вертолета в Броварах

Что написал Геращенко о трагедии

Антон Геращенко написал, что в авиакатастрофе погибли его друзья, государственные деятели Украины:

министр МВД Денис Монастырский;

первый заместитель министра Евгений Енин;

государственный секретарь МВД Юрий Лубкович.

Денис, Женя, Юра, каждый, кто был на борту вертолета, были патриотами Украины, каждый на своем месте защищал и укреплял Украину,

– написал Геращенко.

Он выразил соболезнования родным и близким руководства МВД и семьям всех погибших в этой катастрофе.

Кто был на борту вертолета ГСЧС

По данным Геращенко, погибли все, кто был на борту вертолета ГСЧС. По данным Офиса Президента, там находились 9 человек, предварительно, они погибли.

По состоянию на 11 часов 18 января имена шести других людей с вертолета не сообщили.

Кирилл Тимошенко заявил на брифинге в Броварах, что делегация вместе с руководством МВД летела в командировку в одну из "горячих" точек. Он также пообещал предоставить больше подробностей чуть позже.

Кратко о трагедии в Броварах

Утром 18 января в Броварах упал вертолет ГСЧС, на котором находилось руководство МВД. Во время падения вертолет задел детский сад и полетел в направлении многоэтажки, где и остановился.

По данным главы Киевской областной военной администрации Алексея Кулебы, по состоянию на 10:30 18 января: