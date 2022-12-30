В начале полномасштабного вторжения ребята добровольно пошли защищать Украину. Что известно о двух Героях из Черкасской области, читайте дальше.

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Братья-добровольцы отбивали атаки врага в горячих точках

24-летний Виктор и 26-летний Константин Кравченко очень хотели служить вместе. Они были старшими солдатами и сражались в отдельной механизированной бригаде имени Князя Острожского.

Герои защищали Киев, Харьков и Лиман. Кроме того, долго служили под Бахмутом.

В прошлом месяце ребят передислоцировали на правый берег Херсонщины. 23 декабря, во время вражеских артиллерийских обстрелов, братья погибли.

Похоронили Виктора и Константина на местном кладбище в Христиновке. Родители очень тяжело переживают гибель сыновей, ведь больше у них никого не осталось.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибших Героев Украины.

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