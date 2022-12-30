В начале полномасштабного вторжения ребята добровольно пошли защищать Украину. Что известно о двух Героях из Черкасской области, читайте дальше.
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Братья-добровольцы отбивали атаки врага в горячих точках
24-летний Виктор и 26-летний Константин Кравченко очень хотели служить вместе. Они были старшими солдатами и сражались в отдельной механизированной бригаде имени Князя Острожского.
Герои защищали Киев, Харьков и Лиман. Кроме того, долго служили под Бахмутом.
В прошлом месяце ребят передислоцировали на правый берег Херсонщины. 23 декабря, во время вражеских артиллерийских обстрелов, братья погибли.
Похоронили Виктора и Константина на местном кладбище в Христиновке. Родители очень тяжело переживают гибель сыновей, ведь больше у них никого не осталось.
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В Черновцах на похоронах военного собратья выполнили его свободу
- 25 декабря в тяжелом бою военнослужащий Андрей Бурчак, родом из Буковины, вытащил 4 раненых собратьев из-под обстрелов. Однако, к сожалению, сам Герой погиб.
- Похоронили Андрея 28 декабря в Черновцах. На похоронах защитника Украины собравшиеся выполнили его последнее пожелание.
- За несколько дней до своей гибели военный опубликовал в соцсетях видео и подписал: "Если я погибну – сделайте так в мою честь". На кадрах были показаны похороны военного в США, где в его честь собравшиеся начали отжиматься.
- Собратья и друзья Героя Украины выполнили его волю. Все на похоронах отжимались в его честь.