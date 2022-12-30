На початку повномасштабного вторгнення хлопці добровільно пішли захищати Україну. Що відомо про двох Героїв з Черкащини, читайте далі.

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Брати-добровольці відбивали атаки ворога в гарячих точках

24-річний Віктор та 26-річний Костянтин Кравченки дуже хотіли служити разом. Вони були старшими солдатами та воювали в окремій механізованій бригаді імені Князя Острозького.

Герої захищали Київ, Харків та Лиман. Крім того, довго служили під Бахмутом.

Минулого місяця хлопців передислокували на правий берег Херсонщини. 23 грудня, під час ворожого артилерійського обстрілу, брати загинули.

Поховали Віктора та Костянтина на місцевому цвинтарі у Христинівці. Батьки дуже тяжко переживають загибель синів, адже більше у них нікого не залишилося.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих Героїв України.

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