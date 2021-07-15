Гибель военного на Донбассе: в сети обнародовали последствия обстрела оккупантов – фото
15 июля 2021 , 17:38Читати новину українською
Источник:телеграм-канал "Черговий ООС"
Оккупанты 13 июля обстреляли позиции бойцов ВСУ на Луганщине. В результате вражеской атаки погиб украинский защитник и еще шестеро получили ранения.
Под обстрел попали военнослужащие 57 отдельной мотопехотной бригады. В сети обнародовали фото последствий атаки противника.
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На фото – машина штатного капеллана подразделения. Точнее то, что от нее осталось,
– говорится в сообщении.
Гибель военного на Донбассе
- Пророссийские боевики 13 июля атаковали позиции бойцов ВСУ вблизи Южного, Троицкого, Водяного, Тарамчука, Павлополя, Широкина, Причепиловки и Луганского.
- В результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранение, несовместимое с жизнью. Кроме этого, пять военнослужащих получили ранения, еще один – боевое травмирование
- Воинов оперативно доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного из раненых – тяжелое, остальных – удовлетворительное. На атаки противника бойцы ВСУ открывали ответный огонь.
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