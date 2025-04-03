В Литве попрощались с погибшими американскими военными

В Вильнюсе сегодня, 3 апреля, состоялась церемония прощания с четырьмя американскими военными. Они погибли во время учений на литовском полигоне.

Сотни жителей города выстроились на тротуарах проспекта Гедимина, чтобы почтить память погибших. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 15Min.

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Как проходила церемония прощания с погибшими воинами

Кортеж остановился на Соборной площади, где его встречали архиепископ Литовский Гинтарас Грушас, президент Литвы Гитанас Науседа, командующий Вооруженными силами Раймундас Вайкшнорас и министр обороны Давиле Шакалене.

В Вильнюсе собрались и другие чиновники и религиозные лидеры, чтобы отдать последний долг военным перед тем, как их тела доставят в аэропорт. Там погибших ожидал спецсамолет, что отвезет их домой, где и состоится похоронная церемония.

Напомним, что 25 марта четверо американских солдат из 1-й бронетанковой бригады 3-й пехотной дивизии пропали без вести возле литовского полигона вблизи Пабраде, а их бронемашина затонула в торфяном болоте. Впоследствии оказалось, что военных отправили эвакуировать армейскую технику, которая застряла.

В СМИ сообщали, что они могли сбиться с курса, съехать с дороги и попасть в глубокое болото, где, вероятно, оказались в ловушке, когда машина начала тонуть.

Поисковая операция продолжалась несколько дней. Сначала удалось найти бронемашину, а позже и тела солдат.