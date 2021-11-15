"Хочу, чтобы все знали: мы здесь совершенно ни при чем. На нас все пытаются по любому поводу и вообще без всякого повода какую-то ответственность возложить", – Владимир Путин публично отрицает причастность России к миграционному кризису на границе Беларуси и ЕС.

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Угрозы Лукашенко перекрыть транзит природного газа в Европу российский президент комментирует так: "Ну, он может, наверное. Хотя ничего хорошего в этом нет, и я, конечно, с ним поговорю на эту тему, если он просто не в сердцах это сказал".

Правда, в искренность Владимира Владимировича по понятым причинам не верится. Никто на Западе не сомневается, что действия буйного белорусского Бацьки согласованы с Кремлем. Всем известно, что, пытаясь удержаться в своем кресле, Александр Лукашенко отказался от претензий на суверенитет и попал в полную зависимость от РФ. Но когда обеспокоенная фрау Меркель звонит напрямую Путину, тот приглашает Европу к диалогу с белорусским диктатором: и это ситуация, хорошо знакомая украинцам.

После того, как "Бацька" окончательно сдался Москве, некоторые наблюдатели ждали открытой аннексии Беларуси, чего-то пафосного и похожего на "Крымнаш". Однако сегодня перед нами другая картина.

Перейдя под российскую опеку, государство Лукашенко повторяет не судьбу Крыма – а скорее судьбу "ДНР" и "ЛНР". Подобно оккупированному Донбассу, Беларусь превращается в плацдарм для гибридных операций: формально независимый, но фактически подконтрольный Кремлю.

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Причастность Москвы к действиям официального Минска практически недоказуема, и это обеспечивает российской стороне свободу маневра. В зависимости от обстоятельств можно демонстративно разводить руками: мол, мы тут ни при чем, это личное дело Александра Григорьевича. Можно грозить Западу из-за чужой спины: мол, в случае чего братьев-белорусов мы в обиду не дадим. Можно предлагать европейцам свое посредничество в разрешении искусственного кризиса: мол, Лукашенко, конечно, погорячился, но мы постараемся на него повлиять…

Как бы то ни было, на фоне безумного белорусского режима Кремль всегда будет выглядеть относительно респектабельным и договороспособным – как и на фоне пресловутых "ополченцев" с Донбасса.

При этом вотчина Бацьки выглядит улучшенным и продвинутым аналогом "ЛДНР", этакой версией 2.0. Преимущества нового гибридного плацдарма перед старым очевидны. Во-первых, Беларусь – не созданная наспех и никем не признанная "народная республика", а страна, обладающая полноценными атрибутами государственности. Во-вторых, Беларусью руководят не откровенно опереточные персонажи вроде Захарченко, Плотницкого или Пушилина, а диктатор с репутацией, долгое время претендовавший на самостоятельность. Наконец, в-третьих, стратегическое положение Беларуси, граничащей сразу с тремя членами Евросоюза, несравнимо выгоднее, чем у прежних московских сателлитов.

Если гибридный потенциал "ЛДНР" направлен в первую очередь против Украины и лишь косвенно угрожает европейской безопасности, то лукашенковская Беларусь пригодна для прямых ударов по ЕС, для непосредственного шантажа Европы. И, похоже, кремлевское руководство готово воспользоваться этим в полной мере.