Гибридная операция, – Лауринавичюс предположил 2 причины угроз Литве от России

Россия ведет против Литвы гибридную войну, которая призвана добиться сразу двух важнейших целей для этой страны.

Об этом 24 каналу рассказал литовский эксперт по вопросам безопасности Мариус Лауринавичус. Он также отметил, что во-первых, россиянам очень нужен Калининград, а именно – сухопутный коридор.

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Доступ к Калининграду очень нужен россиянам. Они уже очень давно мечтают получить "коридор" в этот город и содержать его в правовом поле,

– говорит Мариус Лауринавичюс.

И вторая цель – подрыв целостности санкций, убежден Лауринавичюс. Ведь любые исключения из устоявшейся санкционной политики, так или иначе, приводят к подрыву санкций, говорит он.

"Это очень важно, потому что если Россия одержит победу в этих вопросах, то уже не остановится, что понятно", – утверждает эксперт.

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В 7 пакет санкций Европы против России должна войти корректировка транзита в Калининград через Литву. Вероятно, будут ограничения определенных товаров, которые агрессор возит своему анклаву.

Запрет на транзит большого количества российских товаров должен вступить в силу уже в июле. Поэтому Европейская комиссия пытается согласовать новые указания для того, чтобы до этого времени предотвратить обострение ситуации.

Литва придерживалась санкционных условий и заблокировала транзит в Калининград.

18 июня Литва официально заявила, что частично прекратит транзит российских товаров, попавших под санкции ЕС. Речь идет о железнодорожных перевозках грузов в Калининград. Под запрет попали почти 50% того, что доставляют в анклав из России.

В этом отношении резко высказались не только официальные представители Кремля, но и многие их приспешники. В частности, 25 июня самопровозглашенный президент Белоруссии Лукашенко сказал, что такие действия можно считать объявлением войны.

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