В Европе возросло количество гибридных атак, за большинством из них стоят россияне, –представитель НАТО

В странах НАТО, в частности в Европе, за последние шесть –восемь месяцев возросло количество гибридных атак. Также ухудшилась ситуация и по кибератакам.

Об этом сообщил заместитель помощника Генерального секретаря по политическим вопросам Организации Джеймс Аппатурай, передает корреспондентка 24 канала в Брюсселе.

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Россия усиливает атаки

Представитель Североатлантического Альянса рассказал, что Россия осуществляет кибератаки против стран НАТО, политических партий и критической инфраструктуры. Кроме того, РФ использует программы-вымогатели, которые шифруют файлы и требуют деньги за разблокирование, для установки вирусного программного обеспечения, в частности в промышленных системах управления.

Китай также представляет киберугрозу, в частности через программное обеспечение Volt Typhoon, которое внедряют в критическую инфраструктуру. Во время саммита НАТО в Вашингтоне Альянс планирует дать четкий ответ этим угрозам.

Мы повышаем уровень нашей игры, когда речь идет о киберпространстве. Это включает повышение стандартов киберзащиты критически важной инфраструктуры. мы должны делать больше, но это не означает "око за око". Мы должны делать правильные дипломатические, юридические и экономические шаги, такие как санкции,

– сказал Джеймс Аппатурай.

Он добавил, что в США и среди стран Европы также значительно выросли гибридные атаки. Об этом свидетельствуют поджоги автобусных станции, сход поезда с рельсов, нападения на политиков и их собственность, и даже убийства.

"Большинство из них (атак – 24 канал) можно возложить на россиян. Мы прошли через период, когда страны НАТО выслали значительное количество российских так называемых дипломатов, а потом мы увидели спад такой злонамеренной разведывательной деятельности. Но сейчас она снова растет вместе с полным спектром гибридных атак", – сказал представитель НАТО.

К слову, недавно издание The Times писало, что НАТО имеет серьезные подозрения, что Россия могла заминировать критическую подводную инфраструктуру Европейского Союза в Северном море. Подозрения появились после получения данных от компаний, управляющих ключевыми нефтяными и газовыми буровыми установками, трубопроводами, электрическими и телекоммуникационными кабелями.