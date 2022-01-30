Российское гражданство в ОРДЛО имеют уже не менее 630 тысяч человек . Сколько из них обратится за российскими соцвыплатами – неизвестно.

Также интересно Путин просчитался, когда готовил новое нападение на Украину, – Washington Post

Реакция МИД Украины на поручение Путина о соцвыплатах в ОРДЛО

Глава Кремля Владимир Путин так хочет "помочь" остановить войну на Донбассе как "посредник", что поручил Думе обеспечить жителей ОРДЛО (тех, которые имеют паспорт России) российскими соцвыплатами.

Пока что для получения соцвыплат там нужно иметь регистрацию именно на территории России, но для украинцев оккупированного Донбасса это требование может быть отменено. И дать им возможность брать российские деньги через регистрацию на портале госуслуг России онлайн.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что такое поручение Путина – не что иное, как гибридная провокация. Там объяснили, что этими методами Москва принудительно интегрирует население временно оккупированных украинских территорий.

А еще этим шагом Кремль явственно не способствует дипломатическим усилиям к деэскалации ситуации, Россией же созданной у украинских границ.

Требуем от России отменить принятое решение, прекратить подобные гибридные провокации и воздерживаться от усложнения дипломатического процесса,

– подытожили в украинском МИД.

Самое главное о событии: Владимир Путин поручил своей Думе обеспечить жителей оккупированных территорий Украины социальными выплатами. Речь, конечно, о тех, кто имеет российские паспорта.



То есть президент страны-оккупанта России фактически хочет стимулировать рост численности людей, которые эти паспорта получат, а еще и таким образом попытаться "купить" их лояльность.

Также не стоит забывать, что:

Партия Путина официально просит Кремль поставлять оружие боевикам на Донбасс.

А еще Кремль изо всех сил стремится принудить Киев к прямым переговорам с теми же боевиками.