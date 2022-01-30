Російське громадянство в ОРДЛО мають вже не менш як 630 тисяч людей. Скільки з них звернеться за російськими соцвиплатами – наразі невідомо.

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Реакція МЗС України на доручення Путіна про соцвиплати в ОРДЛО

Глава Кремля Володимир Путін так хоче "допомогти" зупинити війну на Донбасі як "посередник", що аж доручив Думі забезпечити мешканців ОРДЛО (тих, які мають паспорт Росії) російськими соцвиплатами.

Поки що для отримання соцвиплат там треба мати реєстрацію саме на території Росії, але для українців окупованого Донбасу цю вимогу можуть скасувати. І надати їм змогу брати російські гроші через реєстрацію на порталі держпослуг Росії онлайн.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що таке доручення Путіна – не що інше, як гібридна провокація. Там пояснили, що цими методами Москва примусово інтегрує населення тимчасово окупованих українських територій.

А ще цим кроком Кремль геть не сприяє дипломатичним зусиллям до деескалації ситуації, Росією ж створеної біля українських кордонів.

Вимагаємо від Росії скасувати прийняте рішення, припинити подібні гібридні провокації та утримуватися від ускладнення дипломатичного процесу,

– підсумували в українському МЗС.

Найголовніше про подію: Володимир Путін доручив своїй Думі забезпечити мешканців окупованих територій України соціальними виплатами. Мовиться, звісно, про тих, хто має російські паспорти.



Тобто президент країни-окупанта Росії фактично хоче стимулювати зростання чисельності людей, які ці паспорти отримають, а ще й у такий спосіб спробувати "купити" їхню лояльність.

Також не варто забувати, що:

Партія Путіна офіційно просить Кремль постачати зброю бойовикам на Донбас.

А ще Кремль з усіх сил прагне змусити Київ до прямих переговорів із тими ж бойовиками.

Про соцвиплати від Путіна мешканцям ОРДЛО – дивіться відео