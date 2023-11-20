Об этом 24 Каналу сказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, допустив, какие шансы на президентскую кампанию имеет бывший глава минобороны квази республики "ДНР".
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Как срежиссируют, так и будет
По мнению Яковенко, шансы Гиркина стать президентом страны-агрессора как у всех остальных кандидатов, кроме Владимира Путина, равны нулю. Желание стать "гарантом" России, вероятно, некая пиар-акция Гиркина, чтобы напомнить о себе.
А как сейчас можно отличиться? Ну, вот выдвинуть себя кандидатом в президенты. Если говорить об операции российских спецслужб, то я сомневаюсь в этом, ведь это не нужно. Гиркина не зарегистрируют и он не будет участвовать в выборах,
– отметил российский оппозиционный журналист.
Состав и персоналии декоративных оппонентов Путина будут зависеть от того, какие дополнительные цели будут относиться. Кроме того, что Путин себя назначит на пожизненное правление Россией, могут быть и дополнительные цели. К примеру, продемонстрировать россиянам и внешним наблюдателям, какое количество антивоенных настроений существует в России.
Если решат, что это цель, тогда позволят выдвинуться антивоенному кандидату. У них уже определено достаточное количество. Это и Борис Надеждин, и Григорий Явлинский, и Ксения Собчак, и даже Алексей Венедиктов. Этот кандидат наберет 1,5 – 2%, а затем заявят, что в России такое количество людей выступают против войны, а остальные сторонники,
– рассказал Яковенко.
По его словам, все зависит от плана Кремля. Как срежиссируют, так и будет. Вмешаться в этот процесс со стороны могут разве что Вооруженные Силы Украины, если они разгромят российские оккупационные войска. Других возможностей для вмешательства в это электоральное мероприятие не существует.
Есть ли у Гиркина шанс стать президентом России: смотрите видео
Президентские амбиции террориста Гиркина
- Стрелков неоднократно в своих сообщениях в телеграме критиковал Владимира Путина и действующую российскую власть. В августе он написал, что глава Кремля ничего не понимает в военном деле. Кроме этого, Гиркин заявил, что Путин слишком доверчив, ведь его легко водить за нос.
- Отметим, что террорист Гиркин был арестован 21 июля. Его обвиняют в экстремизме. В настоящее время он находится в российском СИЗО.
- Оттуда он написал письмо, в котором выразил свое желание пойти в президенты. Его обнародовал сопредседатель "Российского движения за Стрелковым" Олег Нельзин. Цель президента Стрелкова – объединиться перед внешней и внутренней угрозой.