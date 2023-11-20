Об этом 24 Каналу сказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, допустив, какие шансы на президентскую кампанию имеет бывший глава минобороны квази республики "ДНР".

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Как срежиссируют, так и будет

По мнению Яковенко, шансы Гиркина стать президентом страны-агрессора как у всех остальных кандидатов, кроме Владимира Путина, равны нулю. Желание стать "гарантом" России, вероятно, некая пиар-акция Гиркина, чтобы напомнить о себе.

А как сейчас можно отличиться? Ну, вот выдвинуть себя кандидатом в президенты. Если говорить об операции российских спецслужб, то я сомневаюсь в этом, ведь это не нужно. Гиркина не зарегистрируют и он не будет участвовать в выборах,

– отметил российский оппозиционный журналист.

Обратите внимание! В 2022 году суд в Нидерландах заочно осудил Гиркина к пожизненному заключению. Речь идет о деле сбивания самолета рейса MH17.

Состав и персоналии декоративных оппонентов Путина будут зависеть от того, какие дополнительные цели будут относиться. Кроме того, что Путин себя назначит на пожизненное правление Россией, могут быть и дополнительные цели. К примеру, продемонстрировать россиянам и внешним наблюдателям, какое количество антивоенных настроений существует в России.

Если решат, что это цель, тогда позволят выдвинуться антивоенному кандидату. У них уже определено достаточное количество. Это и Борис Надеждин, и Григорий Явлинский, и Ксения Собчак, и даже Алексей Венедиктов. Этот кандидат наберет 1,5 – 2%, а затем заявят, что в России такое количество людей выступают против войны, а остальные сторонники,

– рассказал Яковенко.

По его словам, все зависит от плана Кремля. Как срежиссируют, так и будет. Вмешаться в этот процесс со стороны могут разве что Вооруженные Силы Украины, если они разгромят российские оккупационные войска. Других возможностей для вмешательства в это электоральное мероприятие не существует.

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