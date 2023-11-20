Про це 24 Каналу сказав російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, припустивши, які шанси на президентську кампанію має колишній голова міноборони квазі республіки "ДНР".

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Як зрежисують, так і буде

На думку Яковенка, шанси Гіркіна стати президентом країни-агресора як у всіх інших кандидатів, окрім Владіміра Путіна, дорівнюють нулю. Бажання стати "гарантом" Росії, ймовірно, якась піар-акція Гіркіна, щоб нагадати про себе.

А як зараз можна відзначитися? Ну от висунути себе кандидатом у президенти. Якщо говорити про операцію російських спецслужб, то я сумніваюся у цьому, адже це непотрібно. Гіркіна не зареєструють й він не братиме участь у виборах,

– зазначив російський опозиційний журналіст.

Зверніть увагу! У 2022 році суд у Нідерландах заочно засудив Гіркіна до довічного ув'язнення. Мовиться про справу про збиття літака рейсу MH17.

Склад й персоналії декоративних опонентів Путіна залежатимуть від того, які додаткові цілі ставитимуться. Окрім того, що Путін себе перепризначить на довічне правління Росією, можуть бути й додаткові цілі. Наприклад, продемонструвати росіянам й зовнішнім спостерігачам, яка кількість антивоєнних настроїв існує в Росії.

Якщо вирішать, що це ціль, то тоді дозволять висунутися антивоєнному кандидату. У них вже визначена достатня кількість. Це й Боріс Надеждін, і Григорій Явлінський, й Ксєнія Собчак, й навіть Алєксєй Венедиктов. Цей кандидат набере 1,5 – 2%, а потім заявлять, що в Росії така кількість людей виступають проти війни, а решта прихильники,

– розповів Яковенко.

За його словами, все залежить від задуму Кремля. Як зрежисують, так і буде. Втрутитися в цей процес з боку можуть хіба що Збройні Сили України, якщо вони до цього часу розгромлять російські окупаційні війська. Інших можливостей для втручання в цей електоральний захід не існує.

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