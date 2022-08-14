Специально публично побили по рукам, – Саакян объяснил инцидент с гиркиным в Крыму

Террорист и бывший фсб-шник игорь гиркин (стрелков) пытался попасть на Херсонский фронт. Однако ему это не удалось даже с маскировкой, он был задержан на пункте пропуска в оккупированном Крыму. Эксперты считают, что гиркина специально "набили по рукам" публично.

Об этом 24 каналу сказал политолог Олег Саакян. Он пояснил, что на примере горького российские спецслужбы продемонстрировали границы, за которые нельзя выходить.

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По его словам, было продемонстрировано, что ему запрещено приближаться к оккупированным территориям.

Он или его руководство это решили обойти. Но спецслужбы показали, что нет – если правила будут нарушаться – будут "бить по рукам",

– заметил Саакян.

Политолог обратил внимание, что пока это показали исключительно в публичном поле, чтобы показать всем остальным, что если они гиркина могут так "по рукам бить", то всех остальных просто будут "ломать по беспределу".

То есть, по его словам, это было предупреждение.

Ведь гиркин – это персонаж, который необходим в российской политической жизни, потому что он аккумулирует внимание праворадикальной части российского общества. И он на эту аудиторию работает с заранее согласованными темами. Там есть целая команда, которая готовит эту работу,

– ответил Саакян.

И сейчас это задержание показало, как работают механизмы контроля, чтобы игра не вышла из-под контроля.

Что известно о задержании гиркина: главное

игорь гиркин пытался попасть на Херсонский фронт. Для этого он даже побрился и использовал паспорт по имени Сергей Рунов. Однако продуманная операция маскировки провалилась. Его задержали. Об этом рассказал военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

Журналист указал, что террорист был задержан на пункте пропуска в оккупированном Крыму. Он как раз направлялся в сторону Херсонского направления. Мол, очень "хотел присоединиться к рядам российской армии".

Он пытался перейти границу по поддельному паспорту, по имени Сергея Викторовича Рунова, который использовал во время работы в спецслужбах. Но его узнали, задержали и отправили в Симферополь. Также против гиркина якобы возбудили уголовное дело за подделку документов.

Пока официального подтверждения инцидента нет, однако в соцсетях распространяются фото якобы задержанного гиркина.

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