Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Вячеслав Мальцев. Как известно, 21 июля Гиркина задержали в России.

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"Группа Гиркин – Квачков интегрирована в разные структуры. Те люди, которые предлагали мне убить Шойгу, как раз представители народного ополчения Минина и Пожарского", – сказал Мальцев.

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Кроме них, в уничтожении Шойгу заинтересованы многие. Прежде всего, речь идет о спецподразделениях, которых бросили на мины в первые дни вторжения.

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Если бы Стрелков с сообщниками смог убить Шойгу, он не занял бы его место. У террориста были свои планы.

"Цель только одна – осуществить акцию, которая записала бы их в аналог каких-то там "патриотов"", – констатировал Мальцев.

Обратите внимание! Российский диктатор Владимир Путин ценит лояльность, а Шойгу и Герасимов уже продемонстрировали свою преданность, в отличие от Пригожина-изменника. Поэтому заменить Шойгу – почти то же, что признать правоту Пригожина, а этого Путин не допустит.

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