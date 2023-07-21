Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик В'ячеслав Мальцев. Як відомо, 21 липня Гіркіна затримали в Росії.

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"Група Гіркін – Квачков інтегрована в різні структури. Ті люди, які пропонували мені вбити Шойгу, якраз представники народного ополчення Мініна та Пожарського", – сказав Мальцев.

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Крім них, у знищенні Шойгу зацікавлено багато осіб. Передусім мова про спецпідрозділи, яких кинули на міни в перші дні вторгнення.

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Якби Стрєлков зі спільниками зміг убити Шойгу, він не посів би його місце. Терорист мав свої плани.

"Мета лише одна – здійснити акцію, яка записала б їх в аналог якихось там "патріотів"", – констатував Мальцев.

Зверніть увагу! Російський диктатор Владімір Путін цінує лояльність, а Шойгу і Герасімов вже продемонстрували свою відданість, на відміну від Пригожина-зрадника. Тому замінити Шойгу – це майже те саме, що визнати правоту Пригожина, а цього Путін не допустить.

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