Гиркин обещает Соловьеву не разрешить бежать, когда Россия проиграет войну

Российский террорист Игорь Гиркин и пропагандист Владимир Соловьев публично поцапались из-за провалов России в войне против Украины. Дошло до того, что Гиркин обещает помешать Соловьеву бежать из России.

Конфликт между ними начался с того, что пропагандист Соловьев раскритиковал неэффективность Гиркина в войне против Украины, пишет 24 канал. Осенью стало известно, что террорист якобы отправился на войну и за него даже объявили награду в Украине. Но потом Горкин вернулся с фронта, ведь его не пустили на войну

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Гиркин признал, что Россия проигрывает войну

Горький якобы критикует действия российской армии в Украине. В частности, он сказал, что если российские генералы продолжат воевать как в предыдущие 10 месяцев, то у России есть все шансы проиграть войну.

Гиркин обратился к тем, кто попытается отсидеться за границей после поражения России. В частности, он сказал о тех, кто имеет недвижимость на озере Комо в Италии. Речь идет именно о Соловьеве, чью виллу арестовала Италия.

Я бы сделал, чтобы вы туда не успели убежать, если бы у меня была возможность,

– сказал Гиркин и добавил, что это единственное, что Соловьев добился своим выступлением.

Что известно о перепалке Соловьева и Горкина

Соловьев высмеял Гиркина, что тот с пафосом решил уехать на фронт, но вернулся. По его словам, террорист якобы не был пущен на фронт. При этом пропагандист считает, что Гиркину следовало вступить в ЧВК "Вагнера".

Кроме того, Соловьев заявил, что именно из-за Гиркина российские военные в 2014 году потеряли Славянск, после чего террорист скрылся.

В ответ Гиркин сказал, что Соловьев лжет. Террорист сказал, что хочет публичные прения с пропагандистом.



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