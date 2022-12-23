Конфлікт між ними розпочався з того, що пропагандист Соловйов розкритикував неефективність Гіркіна у війні проти України, пише 24 канал. Восени стало відомо, що терорист нібито вирушив на війну й за нього навіть оголосили винагороду в Україні. Та згодом Гіркін повернувся з фронту, адже його не пустили на війну.

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Гіркін визнав, що Росія програє війну

Гіркін буцімто критикує дії російської армії в Україні. Зокрема, він сказав, що якщо російські генерали продовжать воювати, як у попередні 10 місяців, то в Росії є всі шанси програти війну.

Гіркін звернувся до тих, хто спробує відсидітися за кордоном після поразки Росії. Зокрема, він сказав про тих, хто має нерухомість на озері Комо в Італії. Йдеться саме про Соловйова, чию віллу арештувала Італія.

Я б зробив, щоб ви туди не встигли втекти, якби в мене була можливість,

– сказав Гіркін і додав, що це єдине, що Соловйов добився своїм виступом.

Що відомо про перепалку Соловйова та Гіркіна

Соловйов висміяв Гіркіна, що той з пафосом вирішив поїхати на фронт, але повернувся. За його словами, терориста нібито не пустили на фронт. При цьому пропагандист вважає, що Гіркіну було слід вступити до ПВК "Вагнера".

Крім того, Соловйов заявив, що саме через Гіркіна російські військові у 2014 році втратили Слов'янськ, після чого терорист втік.

У відповідь Гіркін сказав, що Соловйов бреше. Терорист сказав, що хоче публічні дебати із пропагандистом.



Як не піддаватись ворожій пропаганді / Картинка 24 Каналу