У Гиркина обострились хронические болезни в СИЗО: террористу отнимает руку и тяжело дышать

Террориста Игоря Гиркина отправили в СИЗО. Менее месяца он начал жаловаться на состояние здоровья. Мол, ему совсем плохо. Настолько, что начинает отнимать руку.

О состоянии здоровья террориста рассказала его супруга Мирослава Регинская, пишут росСМИ. Она накануне получила письмо от его адвоката Гаджи Алиева, посещавшего Игоря Гиркина в СИЗО, передает 24 Канал.

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Со здоровьем у Гиркина проблемы

По словам Алиева, у Гиркина якобы обострились хронические заболевания. Террорист сетует на то, что у него начало отнимать руку, а еще появилось затрудненное дыхание.

Обследование до сих пор не проводилось, от чего, честно говоря, я в глубоком шоке. Ничем иным, как откровенным издевательством, я это назвать не могу и мириться с этим не собираюсь. Буду добиваться, чтобы его осмотрел врач и наконец было проведено медицинское обследование,

– пишет Регинская.

Сам Гиркин своей жене последнее письмо отправлял 6 августа. По словам Регинской, в нем террорист рассказывал, что у него все "относительно нормально". В то же время сетовал на то, что в камере жарко. Просил также не носить слишком много продуктов, ведь "холодильник забит".

Напомним, что Гиркина арестовал московский суд 21 июля. Террориста обвиняют в призывах к экстремизму, которые он распространял в сети. Для этого он использовал посты в телеграм-канале.

Накануне в ГУР МО прокомментировали так называемый генералопад в России. Представитель украинской разведки Андрей Юсов отметил, что "диктаторский режим сам себя поедает".

Генералопад в России

Возможно, даже по старой сталинской традиции кто-то завтра из этих генералов признается в работе на английскую или украинскую разведку. Или в работе на украинское националистическое подполье. Но со всем этим есть классические интриги внутри диктаторского режима, который сам себя поедает,

– подчеркнул он.

Андрей Юсов заметил, что в России продолжаются поиски крайних:

за провалы,

за невыполненные обещания,

за огромные потери в живой силе и технике,

за падение в экономике.

Интересно, что в нынешних условиях уже определились с козлами-отпущениями. Ими стали кадровые военные. Не отвечают за провалы ни те, кто принимал преступные политические решения, ни те, кто получал выгоду от них и зарабатывал на кровавой войне России против Украины.