Про стан здоров'я терориста розповіла його дружина Мирослава Регінська, пишуть росЗМІ. Вона напередодні отримала листа від його адвоката Гаджі Алієва, котрий відвідував Ігоря Гіркіна у СІЗО, передає 24 Канал.
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Зі здоров'ям у Гіркіна проблеми
За словами Алієва, у Гіркіна буцімто загострилися хронічні захворювання. Терорист нарікає на те, що у нього почало віднімати руку, а ще з'явилося утруднене дихання.
Обстеження досі не проводилося, від чого, я, чесно кажучи, в глибокому шоці. Нічим іншим, як відвертим знущанням я це назвати не можу і миритися з цим не збираюся. Домагатимуся, щоб його оглянув лікар і нарешті було проведено медичне обстеження,
– пише Регінська.
Сам Гіркін своїй дружині останнього листа відправляв 6 серпня. За словами Регінської, у ньому терорист розповідав, що у нього все "відносно нормально". Водночас нарікав на те, що у камері спекотно. Прохав також не носити надто багато продуктів, адже "холодильник забитий".
Нагадаємо, що Гіркіна заарештував московський суд 21 липня. Терориста звинувачують у закликах до екстремізму, які він поширював у мережі. Для цього він використовував пости у телеграм-каналі.
Напередодні у ГУР МО прокоментували так званий генералопад у Росії. Представник української розвідки Андрій Юсов наголосив на тому, що "диктаторський режим сам себе поїдає".
Генералопад у Росії
Можливо, навіть, за старою сталінською традицією, хтось завтра з цих генералів зізнається в роботі на англійську чи українську розвідку. Чи в роботі на українське націоналістичне підпілля. Але з усім тим маємо класичні інтриги всередині диктаторського режиму, який сам себе поїдає,
– наголосив він.
Андрій Юсов зауважив, що у Росії тривають пошуки крайніх:
- за провали,
- за невиконані обіцянки,
- за величезні втрати в живій силі та техніці,
- за падіння в економіці.
Цікаво, що в нинішніх умовах вже визначилися з цапами-відбувайлами. Ними стали кадрові військові. Натомість не відповідають за провали ані ті, хто ухвалював злочинні політичні рішення, ані ті, хто отримував вигоду від них і заробляв на кривавій війні Росії проти України.