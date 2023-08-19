Про стан здоров'я терориста розповіла його дружина Мирослава Регінська, пишуть росЗМІ. Вона напередодні отримала листа від його адвоката Гаджі Алієва, котрий відвідував Ігоря Гіркіна у СІЗО, передає 24 Канал.

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Зі здоров'ям у Гіркіна проблеми

За словами Алієва, у Гіркіна буцімто загострилися хронічні захворювання. Терорист нарікає на те, що у нього почало віднімати руку, а ще з'явилося утруднене дихання.

Обстеження досі не проводилося, від чого, я, чесно кажучи, в глибокому шоці. Нічим іншим, як відвертим знущанням я це назвати не можу і миритися з цим не збираюся. Домагатимуся, щоб його оглянув лікар і нарешті було проведено медичне обстеження,

– пише Регінська.

Сам Гіркін своїй дружині останнього листа відправляв 6 серпня. За словами Регінської, у ньому терорист розповідав, що у нього все "відносно нормально". Водночас нарікав на те, що у камері спекотно. Прохав також не носити надто багато продуктів, адже "холодильник забитий".

Нагадаємо, що Гіркіна заарештував московський суд 21 липня. Терориста звинувачують у закликах до екстремізму, які він поширював у мережі. Для цього він використовував пости у телеграм-каналі.

Напередодні у ГУР МО прокоментували так званий генералопад у Росії. Представник української розвідки Андрій Юсов наголосив на тому, що "диктаторський режим сам себе поїдає".

Генералопад у Росії

Можливо, навіть, за старою сталінською традицією, хтось завтра з цих генералів зізнається в роботі на англійську чи українську розвідку. Чи в роботі на українське націоналістичне підпілля. Але з усім тим маємо класичні інтриги всередині диктаторського режиму, який сам себе поїдає,

– наголосив він.

Андрій Юсов зауважив, що у Росії тривають пошуки крайніх:

за провали,

за невиконані обіцянки,

за величезні втрати в живій силі та техніці,

за падіння в економіці.

Цікаво, що в нинішніх умовах вже визначилися з цапами-відбувайлами. Ними стали кадрові військові. Натомість не відповідають за провали ані ті, хто ухвалював злочинні політичні рішення, ані ті, хто отримував вигоду від них і заробляв на кривавій війні Росії проти України.