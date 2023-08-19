Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко розповів 24 Каналу, яка головна мета частих інтерв'ю білоруського диктатора. Цілком ймовірно, що Лукашенко шукає методи особистого порятунку, бо не хоче піти на дно разом із Владіміром Путіним.

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Перед повномасштабним вторгненням Росії на територію України Олександр Лукашенко якось обмовився, що "якщо буде війна між Росією та Україною, то все продовжиться 3 – 4 дні, бо там немає кому воювати". А вже під час інтерв'ю зі зрадницею України Діаною Панченко, самопроголошений президент Білорусі сказав, що буцім "це було сказано метафорично".

Лукашенко ще зрадить Путіна

За словами Яковенка, Лукашенко більш життєздатний, ніж Путін. Білоруський диктатор досить проворний, хитрий та вміє триматися на плаву.

Він ще встигне зрадити Путіна. Спробує зв'язатися із Заходом, Європою. Наприклад, звернутися до Польщі й сказати: "Ми були єдиною державою",

– сказав журналіст.

Хоча зараз Лукашенко діє навпаки. Диктатор заборонив деякі твори у білоруській класиці 19 століття та оголосив їх злочинними. Лукашенко робить усе, аби відвернути від себе білоруський народ.

Яковенко розповів, чому Лукашенко так часто дає інтерв'ю: дивіться відео

"Заборона на білоруську літературу 19 століття – це нове словосполучення. Я думаю Путіну є чого у нього повчитися", – зауважив Яковенко.

Білоруський диктатор шукає способи порятунку

Лукашенко намагається втримати владу. У ситуації, коли Росія програє війну – диктатору потрібно показувати, що він щось із себе представляє. Піти разом з Путіним на дно, Лукашенко очевидно не хоче.

Самопроголошений президент Білорусі спробує продемонструвати, що може бути самостійною фігурою. Для цього у нього є мікроскопічні ресурси, зокрема ПВК "Вагнер", шантаж та ядерна зброя, яка є на території Білорусі.

Лукашенко шукає способи саме індивідуального порятунку. Тому що колективний порятунок з Путіним очевидно вже не вимальовується,

– пояснив журналіст.

Ймовірно, у фіналі цієї історії побачимо ще не один "кульбіт" Лукашенка. Він ще декілька разів зможе зрадити Путіна, додав Ігор Яковенко.

Припустимо, що на Владіміра Путіна чекає ще багато сюрпризів.

Про що говорили під час інтерв'ю