Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко рассказал 24 Каналу, какая главная цель частых интервью диктатора. По всей вероятности, Лукашенко ищет методы личного спасения, потому что не хочет пойти ко дну вместе с Владимиром Путиным.

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Перед полномасштабным вторжением России на территорию Украины Александр Лукашенко как-то оговорился, что "если будет война между Россией и Украиной, то все продлится 3 – 4 дня, потому что там некому воевать". А уже во время интервью с предательницей Украины Дианой Панченко, самопровозглашенный президент Беларуси сказал, что, мол, "это было сказано метафорически".

Лукашенко еще предаст Путина

По словам Яковенко, Лукашенко более жизнеспособен, чем Путин. Белорусский диктатор достаточно проворный, хитрый и умеющий держаться на плаву.

Он еще успеет предать Путина. Попытается связаться с Западом, Европой. Например, обратиться в Польшу и сказать: "Мы были единственным государством",

– сказал журналист.

Хотя сейчас Лукашенко действует наоборот. Диктатор запретил некоторые произведения в белорусской классике 19 века и объявил их преступными. Лукашенко делает все, чтобы отвернуть от себя белорусский народ.

Яковенко рассказал, почему Лукашенко так часто дает интервью: смотрите видео

"Запрет на белорусскую литературу 19 века – это новое словосочетание. Я думаю Путину есть чему у него поучиться", – заметил Яковенко.

Белорусский диктатор ищет способы спасения

Лукашенко пытается удержать власть. В ситуации, когда Россия проигрывает войну – диктатору нужно показывать, что он что-то из себя представляет. Пойти вместе с Путиным ко дну, Лукашенко очевидно не хочет.

Самопровозглашенный президент Беларуси попытается продемонстрировать, что может быть самостоятельной фигурой. Для этого у него есть микроскопические ресурсы, в частности, ЧВК "Вагнер", шантаж и ядерное оружие, которое есть на территории Беларуси.

Лукашенко ищет способы именно индивидуального спасения. Потому что коллективное спасение с Путиным очевидно уже не вырисовывается.

– объяснил журналист.

Вероятно, в финале этой истории увидим еще не один "кульбит" Лукашенко. Он еще несколько раз сможет предать Путина, добавил Игорь Яковенко.

Предположим, что Владимира Путина ждет еще много сюрпризов.

О чем говорили во время интервью