Гиркину стало плохо в колонии: ему нужна операция на сердце, – росСМИ

У террориста Гиркина проблемы со здоровьем. Военному преступнику стало плохо в колонии.

Об ухудшении состояния лидера сепаратистов войны на Донбассе Игоря Гиркина сообщают росСМИ. В российской тюрьме преступник находится уже более года.

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Гиркин нуждается в операции

Известно, что так называемый "экс-министр обороны днр" пожаловался на боль в сердце.

У 53-летнего Гиркина-Стрелкова все чаще стали случаться приступы стенокардии на фоне ишемической болезни сердца, появилась сильная одышка, а ранее начала отниматься рука.

Сейчас его защита настаивает на том, чтобы заключенного перевели в больничный стационар, потому что ему необходима срочная операция на сердце. По словам адвоката, вероятнее всего, террористу потребуется шунтирование или стентирование - это станет понятно после полного обследования, которое в тюремных условиях невозможно.

Ранее росСМИ писали, что Гиркин продолжает учиться на электрика и работает в швейном цехе колонии.

Напомним, что сепартиста задержали в Москве в конце июля 2023 года. Против него возбудили дело по статье "призыв к экстремистским действиям" на просторах интернета. В январе Гиркину объявили приговор – он получил 4 года колонии.