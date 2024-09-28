Про погіршення стану лідера сепаратистів війни на Донбасі Ігоря Гіркіна повідомляють росЗМІ. У російській в'язниці злочинець перебуває вже понад рік.

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Гіркін потребує операції

Відомо, що так званий "ексміністр оборони днр" поскаржився на біль у серці.

У 53-річного Гіркіна-Стрєлкова дедалі частіше почали траплятися напади стенокардії на тлі ішемічної хвороби серця, з'явилася сильна задишка, а раніше почала відніматися рука.

Зараз його захист наполягає на тому, щоб ув'язненого перевели до лікарняного стаціонару, тому що йому необхідна термінова операція на серці. За словами адвоката, найімовірніше, терористу буде потрібно шунтування чи стентування — це стане зрозуміло після повного обстеження, яке у тюремних умовах неможливе.

Раніше росЗМІ писали, що Гіркін продовжує навчатися на електрика та працює у швейному цеху колонії.

Нагадаємо, що сепартиста затримали у Москві наприкінці липня 2023 року. Проти нього порушили справу за статтею "заклик до екстремістських дій" на просторах інтернету. У січні Гіркіну оголосили вирок – він отримав 4 роки колонії.