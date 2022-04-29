Гитлер – Путин: как диктаторы и убийцы оправдывают войны – полезное сравнение

Россия уже более 8 лет ведет кровавую войну против Украины. В Центре противодействия дезинформации сравнили, какую риторику ведет Путин по поводу вторжения в наше государство и то, что произносил Гитлер в начале Второй мировой войны.

Хотя нынешний диктатор постоянно рассказывает о какой-то выдуманной "денацификации", невозможно не заметить сходство в речах и тезисах, которые звучали в свое время от Гитлера. Наглядное сравнение высказываний обоих тиранов читайте дальше.

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Высказывания Путина и Гитлера по поводу развязанных ими войн

Гитлер : Как всегда, я пытался достичь перемен мирным путем.

Путин : Мы упорно и терпеливо пытались договориться с ведущими странами НАТО.



: Как всегда, я пытался достичь перемен мирным путем. : Мы упорно и терпеливо пытались договориться с ведущими странами НАТО. Гитлер : Это ложь, когда в мире говорят, что мы желаем добиться перемен только силой.

Путин : Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой.



: Это ложь, когда в мире говорят, что мы желаем добиться перемен только силой. : Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой. Гитлер : Вы знаете о бесконечных попытках, которые я предпринимал для мирного решения проблемы Австрии, Судетской области, Богемии и Моравии – все было бесполезно.

Путин : Бесконечно долгие восемь лет мы делали все возможное, чтобы ситуация разрешилась мирными политическими средствами – все бесполезно.



: Вы знаете о бесконечных попытках, которые я предпринимал для мирного решения проблемы Австрии, Судетской области, Богемии и Моравии – все было бесполезно. : Бесконечно долгие восемь лет мы делали все возможное, чтобы ситуация разрешилась мирными политическими средствами – все бесполезно. Гитлер : Германия не преследует никаких интересов на Западе – западный вал навсегда очерчивает границы рейха.

Путин : В наши планы не входит оккупация украинских территорий.



: Германия не преследует никаких интересов на Западе – западный вал навсегда очерчивает границы рейха. : В наши планы не входит оккупация украинских территорий. Гитлер : Немецкие меньшинства, проживающие в Польше, подвергаются там гнусным преследованиям.

Путин : Цель "спецоперации" – защита людей, которые в течение восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.



: Немецкие меньшинства, проживающие в Польше, подвергаются там гнусным преследованиям. : Цель "спецоперации" – защита людей, которые в течение восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Гитлер : Гданьск был и является германским городом.

Путин : Украина для нас – это не просто соседняя страна. Это неотделимая часть нашей истории, культуры, духовного пространства.



: Гданьск был и является германским городом. : Украина для нас – это не просто соседняя страна. Это неотделимая часть нашей истории, культуры, духовного пространства. Гитлер : Я не буду воевать против женщин и детей – я приказал, чтобы мои воздушные силы ограничились атаками по военным целям.

Путин : Вооруженные силы России не наносят удары по гражданским объектам – мирному населению ничего не угрожает.

Следовательно, параллели и аналогии здесь совершенно очевидны. С каким же нацизмом решила бороться Россия – неизвестно. Впрочем, то, что диктаторы и убийцы оправдывают развязанные ими войны по схожей схеме – факт. Отличие только один – тезисы от Гитлера звучали тогда, когда он вторгался в Польшу в начале Второй мировой войны, а от Путина – уже в 21 веке, во время нападения России на Украину.

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