МВФ назначил нового представителя в Украине: что о нем известно

С 20 сентября новым главой миссии Международного валютного фонда в Украине будет Гэвин Грей. Он сменит в должности Иванну Владкову-Голлар.

Об этом говорится в заявлении представительства МВФ в Украине. Известно, что Гэвин Грей имеет существенный опыт работы в развивающихся экономиках.

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Что известно о новом представителе миссии МВФ в Украине

Гэвин Грей – британец по национальности. По информации Bloomberg, он занимал пост главы миссии в Ираке с 2018 по 2020 год, где МВФ выделил деньги для восстановления страны после войны.

Грей начнет работать в Украине, в том числе и над программой по преодолению продовольственного шока. МВФ пытается помочь странам, пострадавшим от продовольственного кризиса, вызванного полномасштабным вторжением россии в Украину.

Иванна Владкова-Голлар возглавляла миссию МВФ в Украине с мая 2020 года. Она переходит на другую должность в МВФ.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева 14 сентября заявила, что МВФ планирует разработать новую долгосрочную программу кредитования для Украины. Ее начнут обсуждать в ближайшие недели.

Помощь от МВФ

Напомним, что МВФ недавно решил выделить Украине 1,4 миллиарда долларов в поддержку экономики в условиях войны с россией. МВФ также может помочь украинской экономике, понесшей тяжелые удары от агрессии россии. Многомиллиардное соглашение может быть заключено уже к концу года.

Глава НБУ Кирилл Шевченко рассказал о шагах, которые Украина предпринимает для спасения своей экономики. Помочь нам устоять во время войны могут партнеры и международные организации.

По словам Шевченко, Украина ведет переговоры по соглашению с МВФ. Его сумма должна составить 15 – 20 миллиардов долларов, а заключить его хотят до конца 2022 года. Это соглашение должно помочь укрепить экономику Украины, сильно пострадавшую от нападения российских оккупантов.

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