Почему Россия смогла подкупить Иран и КНДР, а партнеры Украины – нет: предположение политолога

Иран и Северная Корея своей помощью России могут подталкивать Запад пойти на определенные уступки. Тогда они могли бы перестать сотрудничать с оккупантами. Однако такие потенциальные переговоры ни к чему не приведут.

Об этом 24 каналу рассказал политолог Валентин Гладких. По его словам, есть предположение, что КНДР и Иран, помогая России, дают сигнал Западу – "если не будете с нами налаживать продуктивные отношения, мы можем найти альтернативу в виде России". По такому же принципу действует Москва.

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Но дело в том, что ни КНДР, ни Иран не могут быть альтернативными для России. Ибо где КНДР, где Иран, а где весь мир? Несоразмерные вещи. Также Россия не может быть альтернативой для этих обеих стран. Это блеф. И все это прекрасно понимают,

– отметил Гладких.

Уступки от Запада ни к чему не приведут

Гладких напомнил об иранском ядерном соглашении, во время которого были большие уступки для Ирана – и некоторые санкции сняли, и оказывали материальную помощь. Но в итоге ничего конкретно не поменялось. Так же само у бывшего президента США Дональда Трампа были безрезультатные саммиты и встречи с вожаком КНДР Ким Чен Ином.

Пока эти государства будут позиционировать себя как субъекты, желающие уничтожить существующую цивилизацию и глобальный политический строй, до тех пор с ними нет смысла вести переговоры. Теперь к этим маргиналам добавилась Россия.

Надо понимать, что они маргиналы. Количество и сила тех, кто выступает за сохранение существующего политического строя в мире, и сила тех, против кого они борются, несоразмерны,

– подчеркнул Гладких.

Гладких предположил, почему КНДР и Иран согласились помогать России: смотрите видео

Как Иран и КНДР сотрудничают с Россией