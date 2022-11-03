Почему Россия смогла подкупить Иран и КНДР, а партнеры Украины – нет: предположение политолога
Иран и Северная Корея своей помощью России могут подталкивать Запад пойти на определенные уступки. Тогда они могли бы перестать сотрудничать с оккупантами. Однако такие потенциальные переговоры ни к чему не приведут.
Об этом 24 каналу рассказал политолог Валентин Гладких. По его словам, есть предположение, что КНДР и Иран, помогая России, дают сигнал Западу – "если не будете с нами налаживать продуктивные отношения, мы можем найти альтернативу в виде России". По такому же принципу действует Москва.
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Но дело в том, что ни КНДР, ни Иран не могут быть альтернативными для России. Ибо где КНДР, где Иран, а где весь мир? Несоразмерные вещи. Также Россия не может быть альтернативой для этих обеих стран. Это блеф. И все это прекрасно понимают,
– отметил Гладких.
Уступки от Запада ни к чему не приведут
Гладких напомнил об иранском ядерном соглашении, во время которого были большие уступки для Ирана – и некоторые санкции сняли, и оказывали материальную помощь. Но в итоге ничего конкретно не поменялось. Так же само у бывшего президента США Дональда Трампа были безрезультатные саммиты и встречи с вожаком КНДР Ким Чен Ином.
Пока эти государства будут позиционировать себя как субъекты, желающие уничтожить существующую цивилизацию и глобальный политический строй, до тех пор с ними нет смысла вести переговоры. Теперь к этим маргиналам добавилась Россия.
Надо понимать, что они маргиналы. Количество и сила тех, кто выступает за сохранение существующего политического строя в мире, и сила тех, против кого они борются, несоразмерны,
– подчеркнул Гладких.
Гладких предположил, почему КНДР и Иран согласились помогать России: смотрите видео
Как Иран и КНДР сотрудничают с Россией
- Недавно издание CNN опубликовало информацию, что Иран готовится передать России около 1 000 дополнительных единиц оружия. Там могут быть как уже известные дроны-камикадзе Shahed-136, так и баллистические ракеты на 300 и 700 км.
- Глава украинской разведки Кирилл Буданов также подчеркивал, что Иран планирует передать России ракеты Fateh-110 и Zolfaghar SRBM. Оккупанты должны получить их уже в ноябре.
- Кроме этого, Иран может отправить российским оккупантам партию в 200 боевых дронов.
- Появилась информация, что КНДР могла тайно передавать оружие России для войны против Украины. Представитель Госдепа США Нед Прайс сообщил, что США ищут способы, как помешать Северной Корее оказывать военную помощь оккупантам.