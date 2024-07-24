Шаг вперед: насколько успешным может быть визит Кулебы в Китай

Визит главы МИД Украины Дмитрий Кулебы в Китай уже является хорошим знаком. Нужно и в дальнейшем взаимодействовать с Пекином.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Валентин Гладких, отметив, что визит Кулебы в Китай создает основания для того, что произойдет дальнейшее взаимопонимание между Украиной и Китаем.

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Какие результаты визита Кулебы в Китай

Как отметил Гладких, вряд ли в Китае не понимают, что Россия – агрессор, который безосновательно начала войну против Украины. Но, к сожалению, Пекин имеет собственные интересы. На их позицию влияют и отношения с США, и с Европейским Союзом, и со многими другими государствами. Не стоит забывать и об отношениях с Россией.

Китай таки пытается придерживаться санкционной политики. Они не хотят вторичных санкций и проблем с взаимоотношениями с цивилизованным миром. Но там продолжают сотрудничать с Россией из-за выгоды.

Я с оптимизмом смотрю на этот визит. Результаты полностью еще не обнародованы. Когда о них узнаем больше, то можно будет говорить более предметно. Вспоминается визит Путина, где они подписали "мощную сделку", которая оказалась пустотой. Склонен думать, что визит Кулебы является шагом вперед, чтобы не столько объясниться, сколько согласовать позиции в некоторых моментах, где наши интересы с Китаем расходятся,

– отметил Гладких.

Китай боится, что из-за ослабления России произойдет усиление США и Европы. Им не выгодно, чтобы путинский режим упал. Сейчас Россия оказалась в экономической зависимости от Китая. И им вряд ли нужно, чтобы Запад снял санкции со страны-агрессора. Ведь тогда в Россию вернутся международные бренды, которые вытеснят китайские.

То, что визит состоялся, считаю успехом украинской дипломатии. Надеюсь, что вскоре мы увидим результаты,

– отметил Гладких.