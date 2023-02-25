Что-то не то съел или не тем накормили: губернатор Белгородщины слег в больницу

Природа в России пытается самоочиститься. Так, в больницу попал губернатор Белгородской области Гладков. Говорят, что-то не то съел или не то подсунули ему.

К сожалению, о своем пищевом отравлении Вячеслав Гладков написал в телеграме без помощи других. Правда, врачи говорят, что его состояние средней степени тяжести. Крайне странно, но уже.

Читайте также Зять Шойгу считает войну против Украины "кровавой и бессмысленной": у россиян яростно подгорает

"Потерь нет"

В сообщении Гладков убедил, что ничего критического не произошло. Мол, сейчас он находится под наблюдением врачей. И что его, если не сегодня, то завтра должны отпустить домой.

Он даже попытался проявить заботу. Губернатор признался, что и о самой госпитализации не очень хотел рассказывать. Ну, чтобы никто не переживал из-за его состояния здоровья. Но вынужден был написать пост, потому что сетью начала распространяться информация о его состоянии здоровья.

Собственно, росСМИ в режиме "кто первый" сообщали о его пищевом отравлении. Те же "Известия" ссылались на собственный источник. Один из телеграм-каналов цитировал врачей. Они отмечали, что здоровью губернатора ничего не угрожает.

Чего не скажешь о губернаторе Пензенской области Олеге Мельниченко. Он настолько обиделся на Байдене, что может от этой обиды сердечный приступ схватить.

Решил проучить Байдена