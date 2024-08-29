Глава АМКУ Кириленко внес залог в размере 30 миллионов, – СМИ

Глава Антимонопольного комитета Украины Павел Кириленко внес залог в размере 30 миллионов гривен. Именно такую меру пресечения ему избрал Высший антикоррупционный суд.

Об этом сообщают журналисты Суспильного со ссылкой на ВАКС. Сейчас Кириленко продолжает исполнять обязанности председателя Антимонопольного комитета Украины.

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Кириленко внес за себя залог

Павлу Кириленко 28 августа избрали меру пресечения – залог в размере 30 миллионов гривен и ношение электронного браслета. Также ВАКС установил личные обвязки сроком на 2 месяца.

Журналисты Суспильного заявили, что Кириленко уже внес за себя залог в полном размере. Об этом СМИ сообщили в ВАКС.

В чем обвиняют Кириленко

Журналисты "Схем" в марте 2024 года сообщили, что семья Павла Кириленко приобрела имущества на 70 миллионов гривен. Топ-чиновник покупал квартиры, недвижимость и земельные участки в Киеве и Ужгороде в период с 2020 по 2023 год.

Эти активы включают большой особняк и два земельных участка под Киевом, 200 квадратных метров офисной недвижимости в столице, два кроссовера, три квартиры с паркоместами в элитных комплексах Киева и четыре апартамента с паркоместами в Ужгороде, оформлены на родителей и бабушку жены Кириленко.

Однако семья Кириленко не имеет никаких официальных доходов. Через несколько месяцев после публикации расследования Кириленко сообщили о подозрении. Так, НАБУ заявило, что глава АМКУ незаконно обогатился на более 56 миллионов гривен.

В 2020 – 2023, занимая должность руководителя областной государственной администрации, подозреваемый приобрел 21 объект недвижимости и люксовый автомобиль, зарегистрировав имущество на родственников своей жены. Речь идет о 7 квартирах в Киеве и Ужгороде общей площадью 688,5 квадратных метров, дом под Киевом площадью более 220 квадратных метров, 2 гаражных бокса, 6 паркомест, 3 нежилых помещения общей площадью более 190 квадратных метров и автомобиль BMW Х3,

– отметили в НАБУ.

Напомним, что Кириленко занимал должность председателя Донецкой ОВА в период с 5 июля 2019 года по 5 сентября 2023 года. Уже на следующий день его назначили руководителем Антимонопольного комитета Украины.