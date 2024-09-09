Прятал деньги под полом и в стенах: главе Бучанского ТЦК сообщили о новом подозрении

СБУ нашла новые доказательства коррупционной деятельности руководителя Бучанского РТЦК и СП. Он прятал значительные средства в специально оборудованных тайниках в своем доме.

Руководителя Бучанского, а также Бориспольского ТЦК разоблачили в конце августа 2024 года на схемах для уклонистов. Их задержанию способствовало руководство Минобороны и Командование Сухопутных войск.

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Хранил полмиллиона долларов под полом и в стенах

По данным СБУ, руководитель Бучанского ТЦК и еще два человека сообщников предлагали военнообязанным избежать призыва с помощью фальшивых выводов ВВК о "плохом здоровье".

Во время обысков в помещениях и автомобилях фигурантов было обнаружено более 1,2 миллиона американских долларов,

– сообщили в Службе безопасности.

Там также добавили, что почти половину этой суммы нашли в специально оборудованных тайниках в квартире чиновника. Их он оборудовал под полом и за обшивкой стен.

"После задержания фигуранта суд решил отпустить его под залог в 1 миллион гривен. Впрочем, сразу после внесения соответствующей суммы залога следователи Службы безопасности сообщили чиновнику о новом подозрении, что не позволило ему выйти на свободу", – добавили в СБУ.

На этот раз преступные действия чиновника квалифицировали как незаконное обогащение. Сейчас он находится под стражей с правом внесения залога в размере 18 миллионов гривен, ему грозит до 10 лет заключения.

Напомним, что ранее следователи сообщили фигурантам о подозрении по двум статьям:

препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований;

неправомерная выгода, предоставлена должностному лицу, которая занимает ответственное положение, совершенная по предварительному сговору группой лиц.

Всего в рамках уголовного производства проведено более 30 обысков, по результатам которых кроме наличных у фигурантов обнаружено незарегистрированное оружие, боеприпасы, фиктивные документы ТЦК и ВВК на десятки уклонистов,

– рассказали в СБУ.