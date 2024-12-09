Глава Центра радиотехнологии раскрыл возможности новейшей ракеты-дрона "Пекло"

Президент Владимир Зеленский в День ВСУ, 6 декабря, представил дрон-ракету "Пекло". Новое оружие может летать на большие расстояния и переносить более тяжелые грузы, чем другие украинские реактивные БПЛА.

Эксперт по связи, глава Центра радиотехнологий Сергей Бескрестнов (Флеш) поделился с 24 Каналом возможностями новейшей ракеты-дрона "Пекло". По его словам, Украина фактически разработала замену крылатым ракетам.

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Какие характеристики ракеты-пушки "Пекло"

Эксперт по связи отметил, что формулировку "ракета-дрон" использовали впервые. Крылатые ракеты частично можно также отнести к этому сегменту. Подобные решения уже ранее внедрялись в реактивных БПЛА. Впрочем, "Пекло" оптимизировали для более дальних полетов и более тяжелых грузов, в частности, боевых частей. По принципу работы он подобен ракете-дрону "Паляница".

Обратите внимание! Министр обороны Рустем Умеров сообщил, что украинская ракета-дрон "Паляница" вышла в серийное производство.

"Пекло" – это беспилотный летательный аппарат с реактивным двигателем, который имеет внутри системы наведения. Разработчики не афишируют и не называют их, а также то, как они работают. Поскольку эти системы наведения являются уникальной частью оружия поражения как в крылатых ракетах, даже в той же России, так и в этих средствах.

Летать с большой скоростью и нести боевую часть – лишь часть задачи. Главное – точно попадать в цели, которые выбираются,

– отметил Сергей Бескрестнов.

В сети писали, что "Пекло" может лететь со скоростью 700 километров в час. Но, по мнению главы Центра радиотехнологий, скорость несколько меньше – около 500 километров в час. Если говорить о дальности полета, она может составлять 500 – 700 километров.

Можно сказать, что мы разработали полный заменитель и аналог более простой крылатой ракеты, которой сможем атаковать противника,

– добавил он.

Основное отличие от других БПЛА заключается в скорости. Мобильные группы противника не смогут отработать средствами огневого поражения по "Пеклу", поскольку ракета-дрон чрезвычайно быстро летит. Соответственно часть российской ПВО также не сможет адекватно отреагировать в случае масштабного применения. Таким образом Украина повысила шансы атаковать крайне необходимые объекты в России.

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О первоочередных для поражения целях в России

Бескрестнов заметил, что Силы обороны могут наносить комбинированные удары по территории России – и классическими беспилотниками, и ракетой-дроном "Пекло".

Что отличает нас от России? Первое, наши мобильные группы более опытные, и вообще имеем большой опыт работы с подобными системами. Россия только с началом нашей активности начинает получать боевой опыт,

– сказал эксперт по связи.

Второе, на территории России гораздо больше объектов критической и военной инфраструктуры, которые Украина может атаковать:

производства;

нефтеперерабатывающие заводы;

военные части;

склады;

аэродромы.

Украинские военные понимают, что россияне не смогут технически и организационно прикрыть все объекты за короткий период. Тем более, что России не хватает ПВО и РЭБ.

Они сейчас судорожно закрывают остатки Московской области, Подмосковья и Москвы, чтобы мы не могли туда долетать. Думаю, учитывая статистику, многие люди понимают, что стало меньше публичной информации о поражении в вышеупомянутых местах, поскольку это делать стало труднее,

– добавил Сергей Бескрестнов.

Но, даже несмотря на это, в России хватает объектов, по которым можно наносить удары для ведения асимметричной войны. В частности, в ответ на атаки по украинской системе энергетики.