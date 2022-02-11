СМИ сообщили, что глава делегации ЕС в Украине срочно покинул Киев

СМИ сообщили, что Матти Маасикас – глава делегации ЕС в Украине – срочно покинул Киев. В то же время сам Маасикас опроверг информацию. Он заверил, что остается в украинской столице.

В сообщениях СМИ говорилось, что Маасикас якобы возвращается в Брюссель и будет работать дистанционно. В то же время отмечали, что это – не эвакуация.

Заметьте Великобритания не рекомендует поездки в Украину и советует как можно быстрее ее покинуть

Это неправда. Я есть и остаюсь в Киеве,

– заявил Маасикас.

Израиль вывозит семьи дипломатов

Пресс-служба посольства Израиля в Украине сообщила о старте эвакуации семей своих дипломатов. Это происходит на фоне угрозы российского вторжения.

Израиль призвал своих граждан воздержаться от путешествий в Украину. В то же время посольство сейчас будет работать в штатном режиме.

В США призвали граждан покинуть Украину

Джейк Салливан – советник Байдена – 11 февраля сообщил: граждане США имеют 48 часов, чтобы выехать из Украины.

Если они выберут остаться, то берут на себя риск без гарантий того, что будет другая возможность выехать.

Байден призвал американцев немедленно выехать из Украины: смотрите видео

Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.