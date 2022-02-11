СМИ сообщили, что глава делегации ЕС в Украине срочно покинул Киев
Источник:твитер Matti Maasikas
СМИ сообщили, что Матти Маасикас – глава делегации ЕС в Украине – срочно покинул Киев. В то же время сам Маасикас опроверг информацию. Он заверил, что остается в украинской столице.
В сообщениях СМИ говорилось, что Маасикас якобы возвращается в Брюссель и будет работать дистанционно. В то же время отмечали, что это – не эвакуация.
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Это неправда. Я есть и остаюсь в Киеве,
– заявил Маасикас.
Израиль вывозит семьи дипломатов
Пресс-служба посольства Израиля в Украине сообщила о старте эвакуации семей своих дипломатов. Это происходит на фоне угрозы российского вторжения.
Израиль призвал своих граждан воздержаться от путешествий в Украину. В то же время посольство сейчас будет работать в штатном режиме.Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.
В США призвали граждан покинуть Украину
- Джейк Салливан – советник Байдена – 11 февраля сообщил: граждане США имеют 48 часов, чтобы выехать из Украины.
- Если они выберут остаться, то берут на себя риск без гарантий того, что будет другая возможность выехать.
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