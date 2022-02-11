СМИ сообщили, что глава делегации ЕС в Украине срочно покинул Киев

11 февраля 2022 , 22:35
Читати новину українською

Источник:

твитер Matti Maasikas

СМИ сообщили, что Матти Маасикас – глава делегации ЕС в Украине – срочно покинул Киев. В то же время сам Маасикас опроверг информацию. Он заверил, что остается в украинской столице.

В сообщениях СМИ говорилось, что Маасикас якобы возвращается в Брюссель и будет работать дистанционно. В то же время отмечали, что это – не эвакуация.

Заметьте Великобритания не рекомендует поездки в Украину и советует как можно быстрее ее покинуть

Это неправда. Я есть и остаюсь в Киеве,
– заявил Маасикас.

Израиль вывозит семьи дипломатов

Пресс-служба посольства Израиля в Украине сообщила о старте эвакуации семей своих дипломатов. Это происходит на фоне угрозы российского вторжения.

Израиль призвал своих граждан воздержаться от путешествий в Украину. В то же время посольство сейчас будет работать в штатном режиме.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

В США призвали граждан покинуть Украину

  • Джейк Салливан – советник Байдена – 11 февраля сообщил: граждане США имеют 48 часов, чтобы выехать из Украины.
  • Если они выберут остаться, то берут на себя риск без гарантий того, что будет другая возможность выехать.

Байден призвал американцев немедленно выехать из Украины: смотрите видео

 

Автор: Мар'яна Бекало