Глава Евросовета предлагает провести донорскую конференцию для экономики Украины

Глава Европейского совета Шарль Мишель 16 февраля предложил провести донорскую конференцию для Украины. Таким образом, можно будет поддержать нашу экономику на фоне российской угрозы.

Мишель, выступая в Европейском парламенте, напомнил, что Еврокомиссия инициировала выделение Украине экстренного кредита в размере 1,2 миллиарда евро.

Важно Совет Европы выступил с заявлением в поддержку Украины

Для экономики этого не хватит

Да, по мнению политика, этого недостаточно. Кризис оказывает ежедневное негативное влияние на экономику Украины.

Именно поэтому я хотел бы инициировать в тесном сотрудничестве с Украиной и ЕС конференцию доноров, чтобы поддержать экономическую устойчивость и реформы в Украине, учитывая нависшую над страной угрозу.

– заявил Мишель.

Вероятную дату проведения инициативы и формат Мишель не назвал.

Поддержка Евросоюза для Украины

Евросоюз финансово поддерживает Украину с 2014 года. К 2021 году ЕС провел 5 операций макрофинансовой помощи. Сумма этих кредитов составила 5 млрд евро.

1 февраля 2022 года Еврокомиссия внесла предложение о дополнительной макрофинансовой помощи Украине в 1,2 миллиарда. Это предложение было одобрено.

Отметим, что Германия тоже пообещала Украине финансовую поддержку на фоне угрозы нового российского вторжения. Речь идет о 150 миллионах евро.

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