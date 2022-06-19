Глава Генштаба Великобритании призвал создать армию, способную победить Россию

Продолжаются 116 сутки полномасштабного вторжения России в Украину. На фоне активной войны в центре Европы множество стран увеличили свои расходы на армию и вооружение, а также осуществили переоценку собственной безопасности.

Глава Генерального штаба ВС Великобритании Патрик Сандерс обратился к британским военнослужащим. Он отметил, что страна должна создать такую армию, которая будет способна вместе с союзниками победить Россию .

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Обращение британского генерала к подопечным военнослужащим

Генерал Патрик Сандерс подчеркнул, что британские солдаты должны готовиться к "очередному сражению в Европе" , чтобы победить силы армии Путина. Он предупредил подопечных военных о вызовах, с которыми они столкнулись в результате полномасштабной войны в Украине.

Сейчас существует большая необходимость создать такую армию, которая будет способна бороться вместе с нашими союзниками и побеждать Россию в бою.

– заявил Сандерс.

Глава британского Генерального штаба добавил, что они являются тем поколением, которое должно подготовить британскую армию к повторной борьбе в Европе. Он подчеркнул, что прежде всего нужно развивать навыки боя на суше .

Вторжение России в Украину подчеркивает нашу основную цель – защитить Великобританию, будучи готовыми воевать и выигрывать войны на суше,

– подытожил руководитель Генштаба ВС Великобритании.

К слову, ранее премьер-министр страны Борис Джонсон предупредил британцев, что они должны быть " закаленными до продолжительной войны ", поскольку Путин взял курс на войну на истощение.

Великобритания – Украина: последние новости

Британская разведка заявила, что моральный дух российских оккупантов является особенно нестабильным . Бывают случаи отказа целых российских подразделений выполнять задачи своего командования, а между российскими офицерами и солдатами возникают вооруженные столкновения.

Глава британского правительства Борис Джонсон во второй раз за время полномасштабного вторжения России приехал в Украину. Он отдал честь павшим воинам ВСУ и провел переговоры с Владимиром Зеленским. Они обсудили ряд важных вопросов , в том числе поставки Украине тяжелого оружия и средств ПВО, финансовую и экономическую поддержку, гарантии безопасности для нашего государства и компенсацию Россией нанесенного ущерба.

Впоследствии Джонсон назвал 4 шага , которые являются жизненно важными для Украины, и которые нужно придерживаться союзникам. Речь идет о поставках оружия и обучения воинов ВСУ, финансовой поддержке и технической помощи, помощи украинской экономике и т.д.

Обратите внимание – ВСУ продвинулись более чем на 10 километров в направлении Мелитополя: смотрите видео