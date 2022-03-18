Глава ГПСУ заявил о взломе своей страницы: разместили пост, что "будет убивать женщин и детей"

Руководитель Государственной пограничной службы Украины заявил, что его страницу в фейсбуке сломали. И разместили при этом жуткое фейковое сообщение.

В тексте говорится о якобы гибели пограничников под Харьковом, за которую лично Дейнеко, мол, собирается мстить. И при этом "убивать женщин и детей".

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Российская пропаганда попыталась создать очередной жуткий фейк

Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко обратился к "друзьям и врагам". И заявил, что его страницу взломали.

Война, в том числе на информационном поле, продолжается. И агрессор использует все возможные способы. Российские пропа**ндоны первыми же и распространили собственноручно созданный фейк,

– сообщил Дейнеко.

О каком фейке идет речь

Злоумышленники опубликовали от имени руководителя Госпогранслужбы Украины пост на русском языке, оформленный полностью в стиле российской пропаганды . В тексте говорится, что под Харьковом убили украинских пограничников.

языке, оформленный полностью в стиле российской . В тексте говорится, что под Харьковом убили украинских пограничников. А дальше якобы глава ГПСУ (а на самом деле – взломщики) написали просто жуткие вещи: "всю жизнь посвящу мести", "все причастные будут убиты", "убиты будут женщины, дети, родители" и так далее.

"всю жизнь посвящу мести", "все причастные будут убиты", "убиты будут женщины, дети, родители" и так далее. Совершенно ясно, что глава пограничников такого написать не мог. Однако уже буквально через минуту после публикации поста его скриншоты разлетелись по сети, и прежде всего – среди российских пропагандистских помоек.

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Россияне изо всех сил пытаются убедить кого-то в невозможном – якобы в Украине есть некий "фашистский режим". Но весь мир знает, что такой режим есть разве что в Кремле. И возглавляет его кровавый диктатор Владимир Путин, по приказу которого россияне уничтожают украинские города и убивают украинских детей.