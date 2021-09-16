Глава Луганской ОГА рассказал о состоянии мэра Счастья, раненого боевиками

В результате обстрела населенного пункта Счастье на Луганщине получил ранения руководитель военно-гражданской администрации города Александр Дунец. На данный момент его жизни ничего не угрожает.

Об этом в эфире 24 канала рассказал глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай. В то же время после обстрела российскими наемниками Счастья – больше никто не пострадал.

Обратите внимание Впервые с 2016 года обстреляли Счастье: боевики накрыли минометами общежитие

"Его жизни (Александра Дунца – 24 канал) ничего не угрожает. Ему уже сделали операцию – удалили осколок, который был в ноге. Кость и артерию не задело. После второго обстрела он получил осколочное ранение в правую ногу", – рассказал Сергей Гайдай.

Дунец ехал осмотреть место происшествия после обстрела

После первого обстрела, который был в 6:47, по словам главы Луганской областной военно-гражданской администрации, было повреждено общежитие, в частности, крыша дома, а также:

автомобиль, расположенный рядом;

разбиты 20 окон;

стены иссечена осколками.

После окончания обстрела руководитель военно-гражданской администрации Счастья Александр Дунец поехал посмотреть, что произошло на месте происшествия и кто пострадал.

Когда он там находился и все осматривал, то как раз и был второй обстрел. Это уже в 7:30 – минометные снаряды 82 калибра, в результате которого он и был ранен,

– отметил Гайдай.

Он сообщил, что в соответствующем общежитии Счастья действительно живут люди. К счастью, все обошлось и больше никто из местных не получил ранения.

К теме Во время обстрела Счастья боевики ранили мэра

Сергей Гайдай о состоянии мэра Счастье: смотрите видео

Обстрел Счастья: коротко