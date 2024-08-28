Сознательно приехал сыграть свою роль: как Россия хочет использовать главу МАГАТЭ по Курской АЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Курскую АЭС с инспекцией и заявил, что увидел угрозы ядерных инцидентов, ведь якобы там были обломки украинских беспилотников, а зона реактора уязвима для ударов дронов. Таким образом он подыгрывает Кремлю на не бесплатной основе России.

Такое мнение 24 Каналу высказал председатель общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк, отметив, что Гросси осознает последствия своих заявлений, но сознательно играет роль, выгодную Кремлю. Украина имеет право на осуждение таких действий директора МАГАТЭ.

Смотрите также Недовольство растет: россиянин призвал Путина уйти в отставку

Как Россия пытается использовать главу МАГАТЭ по Курской АЭС

По словам председателя общественной организации, Гросси имеет свой аппарат и достаточно информации, чтобы не вестись на "спектакли" России с обломками украинских дронов. Однако его используют сознательно.

Он сознательно приехал сыграть свою роль, я думаю, не бесплатно. Он понимает, какие последствия несет его визит, заявления и речи,

– подчеркнул Романюк.

Председатель общественной организации объяснил, что любой директор МАГАТЭ будет заявлять, что возле АЭС нельзя вести никаких боевых действий, это и так всем понятно. Именно поэтому Гросси, который почти не обвиняет подобными заявлениями действия украинских военных в защиту России, подыгрывает Кремлю и российскому диктатору Владимиру Путину.

Он делает это сознательно, используя свой статус и должность. Безусловно, что украинская сторона могла бы осудить такие действия директора МАГАТЭ и сказать, что он является марионеткой, в прямом смысле, Кремля. Серьезно воспринимать его заявления не нужно,

– подчеркнул Романюк.